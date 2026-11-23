خبرني - نظّم قسم سلاسل التزويد الرقمية في كلية الأعمال بجامعة الشرق الأوسط، بالتعاون مع دائرة الجمارك الأردنية، ورشة علمية وتدريبية متخصصة حول بوابة التجارة والأداء اللوجستي (PTRA)، ضمن فعاليات اليوم العلمي للجمارك.

شهدت الورشة مشاركة فريق المشروع في دائرة الجمارك الأردنية، الذي ضمّ مقدّم جمارك داوود المومني، ومقدّم جمارك سهيل مجلي، ورائد جمارك شيماء خريسات، ونقيب جمارك محمد مصاروة، وملازم جمارك عبادة الجوهري.

واستعرضت الورشة التي أدارتها عضو هيئة التدريس في الكلية الدكتورة مها الشيخ، آليات عمل بوابة التجارة والأداء اللوجستي، وما تتيحه من بيانات ومؤشرات يمكن الاستفادة منها في التعليم والبحث العلمي، إلى جانب توظيفها في فهم حركة التجارة وتحليل الأداء اللوجستي، بما يعزز قدرة الطلبة على الربط بين المعرفة النظرية والأدوات الرقمية المستخدمة في بيئة العمل.

كما أتاحت الورشة مساحة للنقاش المباشر بين فريق الجمارك والطلبة، تناولت الجوانب العملية للبوابة واستخداماتها، وأسهمت في توضيح العلاقة بين كفاءة الإجراءات الجمركية والأداء اللوجستي، وأهمية امتلاك المهارات الرقمية والتحليلية في التعامل مع متطلبات هذا القطاع.