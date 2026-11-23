خبرني - استضافت جامعة الشرق الأوسط وفدًا من مركز الشفافية الأردني، في لقاء حواري مع مجموعة من طلبتها، تناول العلاقة بين الوعي بالحقوق والالتزام بالمسؤوليات، وأهمية ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، بوصفها مرتكزات أساسية في بناء مجتمع أكثر وعيًا بمقتضيات العدالة والمسؤولية.

ناقش اللقاء أهمية إدراك أبعاد المفاهيم القانونية والمؤسسية العملية وانعكاساتها على الحياة العامة، من خلال التعريف بمركز الشفافية الأردني وأهدافه ومجالات عمله، وإبراز الصلة بين صون الحقوق وأداء الواجبات، باعتبارهما مسؤوليتين متلازمتين لا تكتمل إحداهما بمعزل عن الأخرى.

ويجسد اللقاء نهج جامعة الشرق الأوسط الرامي إلى توسيع المساحات الحوارية التي تتيح للطلبة مقاربة القضايا الوطنية والمجتمعية برؤية نقدية مسؤولة، وتطوير وعيهم بالمواطنة الفاعلة، بما ينقلهم من موقع المتلقي للمعرفة إلى موقع الشريك في إنتاج الوعي المجتمعي.