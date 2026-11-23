خبرني - شاركت جامعة الشرق الأوسط، في ندوة حوارية بعنوان: "مكافحة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية"، نظمتها إدارة الأمن الوقائي ومركز السلم المجتمعي في مديرية الأمن العام.

مثّل الجامعة في الندوة عميد شؤون الطلبة الدكتور حازم النسور، انطلاقًا من إدراك الجامعة لأهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الأكاديمية في بناء الوعي الوقائي، وتعزيز المناعة الفكرية لدى الشباب، باعتبار أن التصدي للتطرف وخطاب الكراهية يمتد إلى تجفيف منابعهما الفكرية والاجتماعية، من خلال تكامل الأدوار التربوية والثقافية والمؤسسية، وترسيخ ثقافة الحوار التي تصون الاختلاف وتحول دون انزلاقه إلى الإقصاء أو التعصب.

وتندرج هذه المشاركة ضمن نهج جامعة الشرق الأوسط في وصل رسالتها التعليمية بمسؤولياتها الوطنية والمجتمعية، وتوسيع حضورها في الحوارات المعنية بالأمن الفكري.