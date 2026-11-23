خبرني - تسجل درجات الحرارة الاثنين، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو َ 5-4 درجات مئوية؛ ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 23- 12 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 21 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 10، وفي مرتفعات الشراة 21 - 9، وفي مناطق البادية 26- 13، وفي مناطق السهول 23- 12، وفي الأغوار الشمالية 28- 15، وفي الأغوار الجنوبية 30 - 17 ، وفي البحر الميت 29 - 16، وفي خليج العقبة 30- 17 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس الثلاثاء، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الأربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وترتفع درجات الحرارة قليلا الخميس، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.