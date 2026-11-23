خبرني - ارتفعت أسعار الذهب في بداية المعاملات الآسيوية، الاثنين، متعافية من أدنى مستوى لها في 14 شهرا الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ يترقب المستثمرون تقريرا مهما عن التضخم في الولايات المتحدة قد يقدم مؤشرات حول الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 00:48 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 3576.10 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل الجمعة أدنى مستوى له منذ أيلول 2025. وانخفض سعر الذهب بنحو 9% الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ آذار.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم كانون الأول بنسبة 1.7 إلى 3576.20 دولار.

ودعت ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي، الجمعة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة، قائلة إن سعر الفائدة الحالي للمركزي الأميركي ليس مرتفعا بما يكفي للتعامل مع مستويات التضخم التي تنظر إليها "بقلق بالغ".

ووفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي، تشير توقعات الأسواق في الوقت الراهن إلى احتمال بنسبة 93% لرفع سعر الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في ديسمبر كانون الأول.

تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا، مما يقلل من جاذبيته للمستثمرين.

ومن المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة الأربعاء، وهي مؤشر رئيسي يراقبه البنك المركزي عن كثب في سعيه لتحقيق معدل تضخم يبلغ اثنين بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.3% إلى 42.11 دولار للأوقية، وصعدالبلاتين 1.4% إلى 1316.97 دولار، وزاد البلاديوم 1.3% إلى 904.15 دولار.