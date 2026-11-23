خبرني - حسم المدرب المغربي بادو الزاكي، المدير الفني للمنتخب الأردني لكرة القدم، الجدل الدائر حول مستقبله مع "النشامى"، نافيا بشكل قاطع الشائعات التي تحدثت عن قرب رحيله عن منصبه، والتي تزامنت مع قرار تأجيل بطولة كأس أمم آسيا المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

وبرزت هذه التكهنات بشكل لافت رغم النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب الأردني مؤخرا تحت قيادة الزاكي، والتي كان آخرها الفوز المعنوي المهم على نظيره الأسترالي 2-0، في المباراة الودية التي احتضنها ملعب سحيم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، مساء الثلاثاء الماضي.

وعقب هذا اللقاء، ذكرت بعض التقارير الصحفية أن أسطورة حراسة المرمى المغربية والأفريقية يتجه لإنهاء ارتباطه بالكرة الأردنية.

الزاكي: علاقتي متينة مع مسؤولي الاتحاد الأردني

وفي أول رد فعل رسمي على الشائعات فنّد الزاكي لموقع "هسبورت" المغربي تلك الادعاءات جملة وتفصيلا. وشدد المدرب المخضرم على أنه يعمل بعقلية المدرب المحترف، مؤكدا أنه يحظى بعلاقات ممتازة ومتينة مع مسؤولي الاتحاد الأردني لكرة القدم، فضلا عن الانسجام الكبير الذي يجمعه باللاعبين، والدعم الذي يلقاه من الجماهير.

وأوضح المدير الفني للمنتخب الأردني أن تركيزه المطلق ينصب حاليا على العمل الميداني داخل المستطيل الأخضر فقط، بهدف الارتقاء بمستوى "النشامى" وتطوير الأداء العام للمنظومة، مشيرا بوضوح إلى عدم اكتراثه بما يدور من شائعات أو أحاديث خارج إطار الملعب.

واختتم الزاكي تصريحاته بالتعبير عن ثقته الكبيرة بالعناصر الحالية للمنتخب، مؤكدا أن لاعبي الأردن يتمتعون بإمكانيات فنية وبدنية جيدة، وهي مقومات تؤهلهم لتقديم مستويات أفضل خلال الاستحقاقات في المرحلة المقبلة، وتحقيق الأهداف والطموحات المستقبلية للكرة الأردنية.

وتأجلت بطولة كأس آسيا لكرة القدم التي كانت مقررة في السعودية في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط المقبلين، إلى ديسمبر/كانون الأول وبداية عام 2028 بسبب "التطورات في المنطقة"، وفق ما أعلنه الاتحاد الآسيوي للعبة.