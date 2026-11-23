خبرني - تتزايد أهمية الرحلات الجوية بالنسبة إلى صناعة السينما في هوليوود، مع تحول الطائرات إلى سوق متنامية لعرض الأفلام وتحقيق الإيرادات، في وقت بات فيه عدد المسافرين جوا حول العالم يقترب من إجمالي تذاكر السينما المبيعة سنويا.

وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأحد، باعت دور السينما في أنحاء العالم نحو 4.98 مليارات تذكرة خلال عام 2025، وفق المرصد السمعي البصري الأوروبي، مقابل نحو 4.97 مليارات مسافر جوا، بحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).

وقالت تيري ستاينر، رئيسة شركة "تيري ستاينر إنترناشونال"، أكبر موزع مستقل للمحتوى الترفيهي على متن الطائرات، إن شركات الطيران واستوديوهات السينما تتعامل مع هذا النشاط بوصفه سوقا مهمة لصناعة الأفلام.

سوق تقترب من 10 مليارات دولار

وبلغ حجم سوق خدمات الترفيه والاتصال بالإنترنت على متن الطائرات نحو 2.85 مليار دولار عام 2015، ويُتوقع أن يصل إلى 9.5 مليارات دولار خلال العام الجاري، وفق تقديرات شركة الأبحاث "ماركتس أند ماركتس".

ويعكس هذا النمو التحول الذي شهدته خدمات الترفيه الجوي، بعدما انتقلت من عرض أفلام محدودة على شاشة مشتركة إلى توفير شاشات شخصية تتيح للركاب الاختيار بين الأفلام والمسلسلات والموسيقى والألعاب.

وأوضحت ستاينر، التي أسست شركتها عام 1993، أن بعض الركاب يفضلون إعادة مشاهدة أفلام مألوفة تمنحهم شعورا بالراحة، في حين يستغل آخرون الرحلات لمتابعة أعمال فاتتهم في دور السينما.

وتعمل شركتها وسيطا بين استوديوهات الإنتاج وشركات الطيران، وتوفر المحتوى الترفيهي لنحو 100 شركة طيران، إلى جانب توزيع الأفلام للعرض في المستشفيات والسجون والسفن السياحية والجامعات والمنشآت العسكرية الأمريكية.

ورغم التوسع في توفير الإنترنت اللاسلكي المجاني على متن الطائرات، وإمكانية متابعة المحتوى عبر منصات البث الرقمي، فإن ستاينر لا ترى أن هذه الخدمات تشكل تهديدا مباشرا لسوق توزيع الأفلام المخصصة للرحلات الجوية.

وأشارت إلى أن شركات الطيران تواجه تحولا مشابها لما شهدته دور السينما مع انتشار منصات المشاهدة الرقمية، لكنها أكدت أن المحتوى الجوي يتمتع بميزة تتمثل في إتاحة أفلام حديثة الإصدار قد لا تكون متوافرة بعد على منصات البث.

وترى ستاينر أن سوق عرض الأفلام على متن الطائرات ستواصل نموها وحضورها خلال السنوات المقبلة، رغم التطورات التكنولوجية وتغير عادات المشاهدة.

أفلام تناسب الرحلات الجوية

ولا يقتصر التنافس على توفير أحدث الأفلام، بل يشمل اختيار الأعمال المناسبة لطبيعة المشاهدة داخل الطائرة، حيث تختلف تفضيلات الركاب عن جمهور دور السينما.

وقالت ستاينر إن أفلام الرعب والتشويق ليست الخيار الأمثل للرحلات الجوية، بينما تُستبعد تماما الأفلام التي تتناول حوادث تحطم الطائرات، في حين تحافظ الأعمال الكوميدية والرومانسية والأفلام الجماهيرية وبعض الأعمال الدرامية على حضور قوي.

وأوضحت أن بعض الأفلام الفنية محدودة الانتشار قد تحقق إقبالا غير متوقع بين المسافرين، مضيفة أن شركات الطيران قد تستبعد أفلاما ناجحة تجاريا بسبب مشاهد العنف أو المحتوى الجنسي أو طبيعة موضوعاتها.

وباتت مشاهدة الأفلام على الطائرات تشكل ظاهرة ثقافية مستقلة، مع ظهور مواقع ومدونات متخصصة تقدم توصيات بالأعمال المناسبة للرحلات الطويلة، في حين اقترحت مجلة "هاربرز بازار" استغلال السفر لمشاهدة أفلام كلاسيكية مثل "كازابلانكا" الصادر عام 1942.

وكانت ستاينر قد حصلت أخيرا على جائزة من جمعية تجربة المسافرين الجويين (APEX) تكريما لمسيرتها في تطوير خدمات الترفيه الجوي، معربة عن أملها في أن تحظى هذه السوق يوما بفئة خاصة ضمن جوائز الأوسكار.