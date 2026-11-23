خبرني - تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية جهودها لإخماد حرائق اندلعت في عدد من الولايات، بعدما تمكنت من السيطرة على 17 حريقا من أصل 21، فيما لا تزال أربعة حرائق متواصلة، بينها حريق غابي في ولاية ميلة شرقي البلاد، وحريقان في واحتي نخيل بولايتي تيميمون والمغير جنوبي الجزائر، إضافة إلى حريق في حزمة تبن بولاية قالمة.

ولم تعلن السلطات تسجيل خسائر في الممتلكات جراء الحرائق، إلا أن النيران تسببت بأضرار في الغطاء النباتي، وسط مخاوف من امتدادها إلى ممتلكات قريبة من المناطق المتضررة.

كما اندلع حريق في مركز تجاري بولاية عنابة، في ظل موجة الحرائق التي تشهدها البلاد.

ورغم أن الحرائق الحالية لا تضاهي من حيث اتساعها موجات الحرائق التي شهدتها الجزائر خلال الصيف، فإن توقيتها في أواخر تشرين الثاني يثير الانتباه، في ظل استمرار الأجواء الدافئة وسيطرة مرتفع جوي على البلاد، قبل دخول فصل الشتاء.

وفي إطار مواجهة تداعيات التغيرات المناخية واستمرار الجفاف، أوصى مجلس الوزراء الجزائري، خلال اجتماعه برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، بتغيير أنواع النباتات التي تُزرع في الغابات والمناطق الجبلية، للحد من قابليتها للاشتعال.

وكانت الحماية المدنية قد وصفت الحرائق، في آخر تحديث لها، بأنها غير خطيرة، مؤكدة استمرار عمليات الإخماد.