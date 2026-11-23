خبرني - أفادت تقارير إخبارية إسرائيلية أن اجتماعا لحزبي الليكود ويشار، الأحد، لم يُسفر عن أي تقدم ملموس بشأن تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو وحزب يشار بزعامة غادي آيزنكوت لم يتوصلا إلى تفاهمات بشأن القضايا الرئيسية لتشكيل حكومة وحدة.

وأضافت أن الاجتماع لم يناقش مسألة التناوب على رئاسة الحكومة بشكل معمّق، مشيرة إلى أن حزب نتنياهو لا ينوي التنازل عن منصب رئاسة الحكومة في بداية الولاية.

وأفادت "يديعوت أحرونوت" بأن الخلافات تركزت أيضا على "هوية رئيس الحكومة في بداية الولاية، وشروط الليكود المتعلقة بإنهاء المقاطعة السياسية لنتنياهو، إلى جانب ملفات سياسية وأمنية وقضائية".

وقالت الصحيفة: إن الاجتماع، "استمر لأكثر من 4 ساعات، وسط خلافات بشأن قضايا رئيسية، أبرزها: مشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الحكومة المقبلة".

وأضافت أن "الليكود يريد إشراك بن غفير في الحكومة، بينما يصرّ حزب يشار على استبعاده".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، التقى نتنياهو بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية"، كما التقى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" في إطار "تنسيق خطوات معسكر اليمين"، وفق بيان سابق لـ"الليكود".

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير أن الاجتماع لم يبحث التناوب على رئاسة الحكومة وناقش قانون التجنيد ولجنة التحقيق في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وقوانين "الإصلاح القانوني".

وأضافت أنه من المقرر أن يجتمع الفريقان مجددا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ومثّل حزب "يشار" في الاجتماع عضوا الكنيست حيلي تروبر ويواف هوروفيتز، بينما مثّل "الليكود" أوفير كاتس وميخائيل رابيلو، وسط غياب لممثل عن حزب "معا" بقيادة نفتالي بينيت الذي حضر جولة الأسبوع الماضي.

خلاف على الرئاسة

وكلّف الرئيس إسحاق هرتسوغ، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة. ويشكّل الخلاف على رئاسة الحكومة العقبة الرئيسية أمام تشكيل حكومة وحدة.

ويصر حزب "يشار" على أن يتولى زعيمه آيزنكوت رئاستها طوال ولايتها دون تناوب، بينما يتمسك "الليكود" بتولي نتنياهو المنصب.

وتبرز خلافات داخل أحزاب "معسكر التغيير"، بزعامة آيزنكوت، بشأن صيغة حكومة الوحدة، ما يضعف فرص تشكيلها، وفق القناة 14 الإسرائيلية.

ويضم المعسكر أحزاب "يشار" و"معا" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون" بزعامة يائير غولان.

وبحسب القناة "12"، يقترح زعيم حزب "معا" نفتالي بينيت تشكيل حكومة وحدة تضم حزبه إلى جانب "يشار" و"الليكود" و"إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، على أن يتولى آيزنكوت رئاستها أولا، ثم يخلفه نتنياهو.

ويصطدم المقترح برفض آيزنكوت التناوب، وتمسّك نتنياهو برئاسة الحكومة أولا، فضلا عن رفض ليبرمان المشاركة في أي حكومة يكون نتنياهو جزءا منها، حتى لو لم يتولّ رئاستها.

خيارات بديلة

وإذا أخفقت مساعي تشكيل حكومة وحدة، يعتزم "يشار" عرض حكومة أقلية على الكنيست للتصويت على منحها الثقة.

وستحظى هذه الحكومة بدعم خارجي من "القائمة المشتركة" بزعامة يوسف جبارين (11 مقعدا) و"القائمة العربية الموحدة" بقيادة منصور عباس (8 مقاعد)، قبل انتهاء مهلة آيزنكوت في 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتتألف حكومة الأقلية من أحزاب لا تملك مجتمعة 61 مقعدا، وهو العدد اللازم للأغلبية المطلقة في الكنيست.

ويمكنها نيل الثقة إذا تجاوزت الأصوات المؤيدة لها الأصوات المعارضة في التصويت، بدعم نواب أو أحزاب من خارج الائتلاف، أو بامتناع بعض النواب عن التصويت.

ويمكن للأطراف الداعمة الاكتفاء بتأييد الحكومة في التصويتات الحاسمة، إذ لا يُشترط انضمامها إلى الحكومة أو مشاركتها في توزيع الحقائب الوزارية.

ويرأس نتنياهو (77 عاما) منذ أواخر عام 2022 حكومة من أقصى اليمين، توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل. ويُحاكم نتنياهو بتهم فساد قد تستوجب سجنه إذا أُدين.



