خبرني - توقع مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جاي كلايتون حدوث مزيد من الانقطاعات والاضطرابات في الخدمات التكنولوجية بالولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، في حين أفادت تقارير إعلامية بحدوث تأخيرات في رحلات شركة "دلتا إيرلاينز" في مطار أتلانتا بسبب خلل تقني.

وقال كلايتون، الأحد، إن على الأمريكيين توقع المزيد من الأعطال، مرجعا ذلك إلى تحديث الشركات والهيئات الحكومية أنظمتها المتقادمة استجابة للضغوط التي يفرضها التقدم التكنولوجي.

وأضاف، في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، أن مواجهة أعطال وثغرات وانقطاعات في الخدمة هو "أمر لا مفر منه" في إطار التحديث المستمر، مشددا في الوقت ذاته على أن هذه التحديثات ضرورية لتحسين الأداء وتعزيز الأمن الإلكتروني.

وجاءت تصريحات كلايتون بعد أيام من إرجاع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سلسلة الأعطال التقنية التي شهدتها البلاد مؤخرا إلى تحديث الأنظمة التقنية للشركات.



نفي الهجمات المنسقة

وفي مقابلة أخرى مع شبكة "إيه بي سي"، جدد كلايتون تأكيده على أن الأعطال التقنية الواسعة لم تكن نتيجة أعمال منسقة أو هجمات برعاية دولة.

غير أنه رفض الخوض في تفاصيل تقارير منفصلة تتحدث عن هجمات إلكترونية استهدفت مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) ووزارة الزراعة، مكتفيا بالإشارة إلى أنه يتوقع أن يقدم المحققون إجابات حول هذا الشأن "في الوقت المناسب".

وشهدت الولايات المتحدة هذا الشهر سلسلة من الأعطال التقنية التي عطلت أنظمة حيوية، شملت توقف السفر الجوي، وانقطاعا في خدمة "مايكروسوفت" أثر على خدمات البريد الإلكتروني، وخللا تقنيا طال عددا من البنوك الكبرى، إضافة إلى انقطاع مؤقت في شبكة وكالة الأمن القومي.



أزمة في طيران دلتا

وعلى صعيد متصل بحوادث الأعطال التكنولوجية، أفادت تقارير إعلامية بأن شركة "دلتا إيرلاينز" واجهت تأخيرات في رحلاتها المنطلقة من مطار "هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا" الدولي والقادمة إليه، الذي يُعد الأكثر ازدحاما في الولايات المتحدة، بسبب مشكلة في النظام الآلي.

وأوضحت الشركة، في بيان، أنها لجأت إلى استخدام "حلول يدوية" لتسيير الرحلات بأمان، ريثما تتواصل الجهود لاستعادة التشغيل الآلي لحسابات "الوزن والتوازن" للرحلات المغادرة.

وأشارت إلى أنها تعمل مع مراقبة الحركة الجوية لتخفيف الازدحام في مركزها الرئيسي بأتلانتا.

من جهتها، أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تنبيها، الأحد، بشأن المشكلة قبل أن ترفعه لاحقا من موقعها الإلكتروني، مبينة أن حسابات الوزن والتوازن ضرورية قبل الإقلاع للحفاظ على مركز ثقل مناسب يضمن استقرار الرحلة وبقاء الطائرة ضمن حدود السلامة.

تأتي اضطرابات "دلتا" امتدادا لأسبوع قاس على قطاع الطيران الأمريكي؛ إذ تسبب انقطاع في أحد أجهزة التوجيه الأسبوع الماضي في توقف الرحلات الجوية على مستوى البلاد، مما أدى إلى تعطل أكثر من 18 ألف رحلة جوية وتضرر نحو مليون مسافر.