خبرني - قُتل 5 أطفال وأصيب اثنان آخران -أمس الأحد- جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية أم خزيم بريف إدلب شمال غربي سوريا، وفق وسائل إعلام رسمية.

وأشارت حصيلة سابقة إلى مقتل 4 أطفال وإصابة اثنين، قبل أن تفيد -في وقت لاحق- بارتفاع عدد القتلى إلى 5 أطفال بعد وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحه.

وذكر مراسل وكالة الأنباء السورية (سانا) أن أعمار الأطفال القتلى تتراوح بين 8 و15 عاما، مشيرا إلى نقل المصابين إلى مستشفيات مدينة حماة لتلقي العلاج.

وفي حوادث مماثلة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قُتل طفل وأصيب اثنان بانفجار قنبلة عنقودية في بلدة معرستة الخان بريف حلب الشمالي، كما أصيب طفلان بانفجار لغم في قرية النعيمة بريف درعا الشرقي.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توفي طفل وأصيب اثنان آخران بانفجار قنبلة عنقودية في مدينة اللطامنة بريف حماة.

وتواصل الجهات السورية المعنية ومنظمات دولية تنفيذ أعمال ميدانية في مناطق عدة للكشف عن الألغام والذخائر غير المنفجرة وإزالتها.

ووفقا لبيانات آلية تنسيق تضم منظمات دولية وغير حكومية، وتقودها دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام؛ فقد سُجلت في سوريا 1337 حادثة ناجمة عن ذخائر متفجرة منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 وحتى مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، وأسفرت عن مقتل وإصابة 2375 شخصا، بينهم أكثر من 850 طفلا.

وكان تقرير أولي لمرصد الألغام والذخائر العنقودية -نُشر في يونيو/حزيران- قد أشار إلى تسجيل سوريا أعلى حصيلة للضحايا في العالم خلال العام الماضي جراء الألغام ومخلفات الحرب، بمقتل وإصابة 1600 شخص.

ووفق أحدث بيانات "مرصد الألغام"، فقد سجلت سوريا ما لا يقل عن 13 ألفا و953 قتيلا ومصابا جراء الألغام ومخلفات الحرب القابلة للانفجار بين عامي 1999 و2024، فيما يشير المرصد إلى أن الأعداد الفعلية قد تكون أعلى بسبب صعوبات التوثيق.