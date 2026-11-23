خبرني - رشحت أسرة صينية ابنتها (14 عاما) لنيل جائزة المواطن الصالح، بعد أن تمكنت -رغم مرضها- من إنقاذ طفلين في منزل كان يحترق في مقاطعة فنغهوانغ بإقليم هونان وسط البلاد.

وحظيت لونغ شي بإشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن اقتحمت منزلا تلتهمه النيران لإنقاذ أطفال، سمعت أصوات استغاثتهم بينما كانت عائدة من المدرسة، رغم أنها كانت قد حصلت للتو على إجازة مرضية بسبب إصابتها بالحمى.

وتمكنت لونغ شي من إنقاذ طفلة (4 أعوام) وشقيقها الذي يبلغ عامين من العمر، من منزلهما الذي كان يلفه الدخان نتيجة الحريق.

واندلع الحريق في يوم كانت فيه لونغ شي تعاني من الحمى، وطلبت من مدرستها الحصول على إجازة مرضية. وأثناء عودتها إلى المنزل، لاحظت تصاعد دخان أسود من أحد المنازل على جانب الطريق. وفي البداية، لم تُعر الأمر اهتماما كبيرا، إلى أن سمعت أصوات أطفال يبكون. كما لاحظت أن الدخان يزداد كثافة وأن ألسنة اللهب تتصاعد داخل المنزل.

وعلى الفور، سارعت لونغ إلى الدخول لإنقاذ الطفلين.

وتقول لونغ شي إن "الحريق كان قد وصل تقريبا إلى السرير، وكانت الملابس الموضوعة عليه تحترق".

وتضيف أنها رأت "طفلة صغيرة منكمشة في أحد الأركان، بينما كان شقيقها الأصغر يجلس على السرير. لم يكن هناك أي شخص بالغ في المنزل، وكان الطفلان خائفين ويبكيان بصوت مرتفع".

ومن دون تردد، حملت لونغ الصبي وأمسكت بيد الفتاة، وقادتهما إلى خارج المنزل. وبعدها بعثت برسالة إلى والدتها قالت فيها: "أمي، لقد أنقذت طفلين". كما أرسلت لها مقطعا مصورا من خارج المنزل، لترد والدتها: "تأكدي من سلامتك أولا قبل إنقاذ الآخرين".

وقالت لونغ: "في تلك اللحظة، لم أفكر كثيرا، كل ما أردته هو إخراج الطفلين إلى مكان آمن أولاً".

وقدمت أسرة الطفلين للفتاة لافتة شكر تعبيرا عن امتنانها واعترافا بفضلها في إنقاذ الطفلين دون أن تكترث بسلامتها الشخصية.

وقال والد الطفلين وو شيانجين إنه كان في عمله عندما اندلع الحريق في منزله، وتلقى اتصالا هاتفيا لإبلاغه بالواقعة.

وأضاف: "شعرت بالخوف، لكنني شعرت بالارتياح عندما علمت أن طفليّ بخير".

وقالت لونغ إنها تأمل أن تصبح جندية في المستقبل، مضيفة أن هذه الواقعة عززت إصرارها على تحقيق حلمها أكثر من أي وقت مضى.

وبحسب وسائل إعلام صينية، فقد دعا مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد إلى أن تبادر السلطات إلى تكريم الفتاة بدلا من انتظار أن تطلب أسرتها ذلك.

فيما طالب آخر بمنحها درجات إضافية في الامتحانات المهمة، مثل امتحان القبول الجامعي.

وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر مكتب الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة فنغهوانغ شهادة تقدير للونغ، اعترافا بشجاعتها.

لكن السلطات المحلية حذرت من قيام القاصرين بمحاولة إنقاذ الأشخاص من الحرائق بمفردهم، نظرا لمحدودية قوتهم وخبرتهم. وأوضحت أنه ينبغي عليهم الانتقال إلى مكان آمن، والاتصال بالإطفاء وطلب المساعدة من البالغين.