خطف أتالانتا تعادلا قاتلا من ضيفه انتر حامل اللقب 4-4 الأحد في مباراة مثيرة حافلة بالأهداف، بعدما كان متأخرا 1-3 ثم 2-4 قبل أقل من عشر دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

واقتنص الإيفواري فرانك كيسييه هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء، ذلك على الرغم من تسجيل لاعب الـ "نيراتزوري" فرانتشيسكو بيو إسبوزيتو ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 16 و33 و52.

وأضاف البديل الكرواتي بيتار سوتشيتش الهدف الرابع لإنتر (76 من ركلة جزاء) فيما سجّل المقدوني إلييف إيلماس (35) والبلجيكي شارل دي كيتيلار (72 و80) أهداف أصحاب الأرض الثلاثة الأخرى.

وأهدر انتر فرصة العودة إلى المركز الثاني حيث بات يملك في رصيده 29 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن روما الثاني وثلاث نقاط عن لاتسيو المتصدر.

من جهته، أنقذ أتالانتا المتعثر هذا الموسم نقطة ثمينة معززا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويأتي تعثر انتر قبل أيام من مواجهة شتوتغارت الألماني في دور المجموعة الموحدة من دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

- ميلان يواصل نتائجه الإيجابية



وواصل ميلان سلسلة نتائجه الإيجابية محققا فوزه الثالث تواليا في الدوري بعدما اكتسح ضيفه فروزينوني 5-1.

وبهذا الانتصار، رفع ميلان رصيده إلى 27 نقطة ليرتقي إلى المركز الرابع متأخرا بفارق خمس نقاط عن لاتسيو المتصدر، فيما تجمد رصيد فروزينوني عند 20 نقطة في المركز السابع.

وافتتح النادي اللومباردي التسجيل مبكرا، بعدما حوّل غابرييل كالفاني مدافع فروزينوني الكرة بالخطأ إلى شباك فريقه في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعزز البرتغالي غونسالو راموش تقدم أصحاب الأرض بإضافة الهدف الثاني (19).

ورغم نجاح باتريسيو ماسيني في تقليص الفارق لفروزينوني بعد ست دقائق، فإن ميلان فرض سيطرته المطلقة على مجريات اللقاء ولم يمنح ضيفه فرصة العودة، إذ أضاف السويسري أردون جاشاري الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني (48)، قبل أن يوسع ألفاديو سيسيه الفارق في الدقيقة 60، ثم اختتم الأميركي كريستيان بوليسيك مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الخامس (68).

- يوفنتوس يصالح جماهيره



وبعدما وجد نفسه عرضة لصافرات الاستهجان من جمهوره نتيجة أدائه المتواضع في الشوط الأول، انتفض يوفنتوس في الشوط الثاني في طريقه لاكتساح ضيفه المتواضع فينيتسيا 4-0.

ضد فريق لم يخسر أمامه على صعيد الدوري منذ 15 نيسان/أبريل 1962 (0-3)، لم يقدم يوفنتوس شيئا يذكر في الشوط الأول، ما دفع جمهوره إلى توجيه صافرة الاستهجان للاعبين خلال توجههم إلى غرفة الملابس، صارخين في وجههم "احترموا ألواننا".

لكن الوضع انقلب في الشوط الثاني بعدما مهد البديل الألماني نيك فولتيماده الطريق لفريق المدرب لوتشانو سباليتي بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 53 حيث كان في المكان المناسب لمتابعة كرة قطعها الدفاع من أمام الأميركي ويستون ماكيني.

وتحول فولتيماده من هداف إلى صانع ألعاب حين تبادل الكرة مع الهولندي تون كومباينرس الذي سددها في الشباك بعد دقائق معدودة من الهدف الأول (59).

ولم ينتظر فريق "السيدة العجوز" طويلا لإضافة الهدف الثالث عبر الكولومبي خوان كابال الذي حول الكرة برأسه بعدما وصلته من الكوسوفي إيدون جيغروفا إثر ركلة ركنية (65)، قبل أن يوجه الفرنسي راندال كولو مواني الضربة القاضية للضيوف بتسجيله الهدف الرابع من ركلة جزاء انتزعها بنفسه من المدافع المغربي رضوان حلحال (71).

وبفوزه السادس للموسم، رفع يوفنتوس رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد فينيتسيا عند 6 نقاط في المركز العشرين الأخير بعد تلقيه الهزيمة العاشرة.

وقاد المونتينغري ميلوتين أوسمايتش فريقه جنوى للفوز على ساسوولو 2-0 بتسجيله هدفي اللقاء (26 و38).

ورفع جنوى رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر في حين تجمّد رصيد ساسوولو عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.

وسقط بولونيا في فخ التعادل أمام أودينيزي وصيف القاع 1-1.

ويحتل بولونيا المركز التاسع برصيد 18 نقطة مقابل ست لأودينيزي في المركز التاسع عشر قبل الأخير.