خبرني - تحدثت مارين لوبان، القيادية البارزة في حزب التجمع الوطني الفرنسي، عن صلاتها العائلية بمصر، مشيرة إلى تطلعها لزيارة القاهرة حال انتخابها لرئاسة فرنسا.

وقالت لوبان، في تصريحات تلفزيونية لقناة "TEN" المصرية، إن جدتها وجدة جدتها ولدتا في مصر، الأولى في الإسكندرية والثانية في أسيوط، مؤكدة أن هذه الصلات تمنح علاقتها بالبلاد بعدا شخصيا إلى جانب العلاقات السياسية والتاريخية بين القاهرة وباريس.

وأضافت أن الشراكة الدفاعية بين البلدين تعزز سيادتهما واستقلالهما، معربة عن رغبتها في توسيع التعاون ليشمل المجالات التجارية والغذائية والتكنولوجية، إلى جانب التنسيق بشأن حماية حرية الملاحة والنقل البحري.

وأعربت عن تطلعها إلى زيارة القاهرة ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي فور انتخابها رئيسة لفرنسا، والعمل على توسيع الشراكة بين البلدين.

وأشارت لوبان إلى أهمية التنسيق مع الرئيس السيسي في القضايا الإقليمية، بما فيها النزاع المصري الإثيوبي بشأن المياه، معتبرة أن استعادة فرنسا دورها الدبلوماسي تتيح لها الإسهام في تسوية الخلافات ودعم الاستقرار واحترام حقوق الدول.