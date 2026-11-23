خبرني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الأسواق المالية خسرت أكثر من 6 تريليونات دولار، عقب فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 3 نوفمبر الجاري.

وقال ترمب ، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، إن الأسواق سجلت تراجعا تجاوزت قيمته 6 تريليونات دولار، عقب ما وصفه بـ"الفوز الغريب إلى حد ما" للديمقراطيين في الانتخابات.

وأشار إلى أن مؤشر "ناسداك" انخفض بنسبة 20%، محملا الديمقراطيين مسؤولية التراجع، ومتهما سياساتهم بعرقلة النمو الاقتصادي.

وحذر ترمب من أن الأوضاع قد تزداد سوءا إذا لم يغير الديمقراطيون نهجهم سريعا، داعيا الأمريكيين في الوقت ذاته إلى عدم القلق، ومؤكدا أن الولايات المتحدة تشهد تطورات إيجابية، وأنها ستستعيد قوتها.

وكان الديمقراطيون قد تمكنوا، وفقا لنتائج انتخابات 3 نوفمبر، من الحصول على الأغلبية في مجلسي الكونغرس الأمريكي، على أن يبدأ المجلس الجديد مهامه في يناير 2027.

وتأتي تصريحات ترمب في وقت تواجه فيه الأسواق الأمريكية تقلبات مرتبطة بتقييمات شركات التكنولوجيا والإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي، فضلا عن المخاوف المتعلقة بأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي.