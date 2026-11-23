خبرني - أفادت السلطات الأمريكية بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة شخص رابع خلال حفل استقبال مولود في ولاية أوهايو، في واقعة يُشتبه في أنها ناجمة عن خلاف عائلي.

وأعلنت الشرطة في بيان صحفي إن رجال الشرطة استجابوا، مساء أمس السبت، لبلاغ عن إطلاق نار في قاعة "باندورا ماجيكال إيفنتس" للمناسبات بمدينة بارما، على بعد نحو 16 كيلومترا جنوب كليفلاند.

وقالت السلطات إنه تم القبض على أحد مطلقي النار، وهو رجل يبلغ من العمر 29 عاما، لكن لم يُوجه إليه اتهام على الفور.

وقال المتحدث باسم الشرطة سكوت تراكسلر إن المحققين يحاولون تحديد ما إذا كان الرجل هو من بدأ الاعتداء أم أنه تصرف دفاعا عن النفس.

وأضافت الشرطة أن مطلق النار الثاني المشتبه به، وهو شاب يبلغ من العمر 19 عاما، كان من بين القتلى. وحدد المسؤولون هوية اثنين من الضحايا، وهما ليزيا إنجلاند، البالغة من العمر 17 عاما، وجايسون تاونسند، البالغ من العمر 45 عاما.

وقالت الشرطة إن تاونسند هو والد المرأة التي أُقيم حفل استقبال المولود من أجلها، ولم تُصب بأذى.

ولم يكشف المسؤولون عن اسم مطلق النار المشتبه به، البالغ من العمر 19 عاما، والذي قُتل، أو اسم امرأة تبلغ من العمر 39 عاما أُصيبت بطلق ناري في ساقها.

وقال المتحدث باسم الشرطة سكوت تراكسلر إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الرجل البالغ من العمر 19 عاما هو والد الجنين، وإن شهودا أبلغوا الشرطة بأنه لم يكن مدعوا إلى حفل استقبال المولود.