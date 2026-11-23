خبرني - سجل قطاع غزة 6745 مولودا خلال أكتوبر الماضي، في أعلى حصيلة شهرية للمواليد منذ بدء تسجيل البيانات في القطاع، بمتوسط 218 مولودا يوميا وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت وحدة المعلومات الصحية بالوزارة الأحد إن عدد المواليد خلال أكتوبر ارتفع بنسبة 3.6% مقارنة بسبتمبر، مشيرة إلى أن 33% من المواليد خلال الشهر الماضي كانوا لأمهات يخضن تجربة الولادة للمرة الأولى.

وأظهرت البيانات ارتفاعا تدريجيا في أعداد المواليد خلال الأشهر الماضية، بعدما سجل القطاع 5204 مواليد في يناير، قبل أن يتراجع العدد إلى 2004 في أبريل، وهو أدنى مستوى خلال العام، ثم يعاود الارتفاع تدريجيا خلال أشهر الصيف وصولا إلى الرقم القياسي المسجل في أكتوبر.

ويأتي تسجيل هذه الحصيلة في وقت يواجه فيه قطاع غزة انهيارا واسعا في المنظومة الصحية، وسط نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وتضرر المستشفيات والمراكز الصحية، وصعوبات تواجه النساء في الحصول على الرعاية اللازمة خلال الحمل والولادة، بفعل الحرب والقيود المفروضة على دخول الإمدادات الطبية.

وتكتسب بيانات المواليد أهمية إضافية في ظل الظروف اللاإنسانية التي يعيشها سكان غزة، حيث تواجه الأسر تحديات متزايدة في تأمين الغذاء والمياه والسكن والرعاية الصحية، فيما تتعرض النساء الحوامل والمواليد لمخاطر مضاعفة جراء تراجع الخدمات الطبية وتدهور الظروف المعيشية.

وتشير وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ أكتوبر 2023 خلفت أكثر من 74 ألف قتيل و176 ألف مصاب، وفق حصيلة أعلنتها، وسط استمرار تداعيات الدمار الواسع على مختلف جوانب الحياة في غزة.