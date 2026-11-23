حاول أربعة أشخاص اقتحام منزل ديزيريه دويه مهاجم نادي باريس سان جرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، مساء السبت في أورجفال (مقاطعة إيفلين) وفق ما أفادت مصادر .

ووفقا لإحدى هذه المصادر، فقد حضر شخص أول إلى منزل اللاعب برفقة شخصين آخرين، بذريعة التقاط صور.

وبعد مرور أكثر من ساعة بقليل، تسلل أربعة أشخاص، بدا أن بعضهم هم الأشخاص أنفسهم الذين حضروا في المرة الأولى، إلى داخل العقار بعد تسلق البوابة الخارجية.

وقد تمكنت شريكة اللاعب من إجبارهم على الفرار، حيث غادروا المكان عبر الجزء الخلفي من العقار.

ولم يُسجَّل أي كسر أو تخريب، سواء في المنزل أو في محيط العقار.

وأشارت إحدى المصادر إلى أنه من المقرر تقديم شكوى رسمية في هذا الشأن قريبا.

وخلال الحادثة مساء السبت، تواجد دويه في مدينة نيس مع باريس سان جرمان في الفوز على أصحاب الارض 3-2، في مباراة تعرض خلالها ابن الـ 21 عاما لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى، تبين أنها تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، ما يستدعي خضوعه لعملية جراحية، وغيابه لنهاية الموسم.