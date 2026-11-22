خبرني - تعرض الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب مانشستر يونايتد الجديد، لسخرية جماهير ليفربول بعد مرور 13 دقيقة فقط من مباراته الأولى مع الفريق، التي انتهت بخسارة ثقيلة بأربعة أهداف دون رد، يوم الأحد، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأت جماهير ليفربول ترديد هتاف "ستقال في الصباح" عقب تسجيل فلوريان فيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 13، بعدما افتتح دومينيك سوبوسلاي التسجيل من ركلة حرة في الدقيقة العاشرة، عقب طرد مدافع يونايتد ليني يورو قبلها بدقيقتين.

ولم تتوقف سخرية جماهير ملعب "أنفيلد" عند ذلك، إذ رددت هتافات أخرى من بينها "ستهبطون مع سيتي"، و"لم تعودوا مشهورين"، إلى جانب هتاف "بوتشيتينو يقود الفريق"، في إشارة ساخرة إلى البداية الكارثية للمدرب الأرجنتيني.

وحاول بوتشيتينو الحد من انهيار فريقه بإشراك المدافع هاري ماغواير بدلاً من المهاجم برايان مبيومو، والتحول إلى اللعب بخمسة مدافعين، لكن ليفربول أضاف هدفين في الشوط الثاني عبر ريو نغوموها وفيكتور مونيوز.

وشاهد السير أليكس فيرغسون، المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد، الهزيمة من المقصورة الرئيسية، إلى جانب الرئيس التنفيذي عمر برادة ومدير كرة القدم جيسون ويلكوكس، اللذين ظهرت عليهما علامات الاستياء من البداية السيئة للمدرب الجديد.

وامتدت سلسلة مانشستر يونايتد دون انتصار في الدوري الإنجليزي إلى تسع مباريات متتالية، ليتجمد رصيده عند ثماني نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، بفارق نقطة واحدة عن كريستال بالاس متذيل الترتيب، بينما صعد ليفربول إلى المركز الرابع برصيد 21 نقطة.