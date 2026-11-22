خبرني - قد لا يكون الشامبو أو البلسم وحدهما كافيين للحفاظ على شعر صحي، إذ تلعب التغذية دوراً مهماً في توفير العناصر التي تحتاج إليها بصيلات الشعر للنمو. ويؤكد أخصائيو التغذية أن هذه البصيلات تحتاج إلى الطاقة والبروتين والفيتامينات والمعادن، لدعم نمو الشعر والحفاظ على بنيته.

ويتكوّن الشعر أساساً من بروتين يُعرف باسم الكيراتين، ما يجعل الحصول على كمية كافية من البروتين أمراً ضرورياً. لكن صحة الشعر تتأثر أيضاً بعوامل أخرى، منها الوراثة والهرمونات والحالات الطبية والأدوية والتوتر وصحة فروة الرأس.

وتوضح أخصائية التغذية المسجلة وممارسة العناية بالشعر المرخّصة، سامريا غاريت، أن اختيار أطعمة غنية بالعناصر الأساسية قد يساعد على تلبية احتياجات الجسم الغذائية.

وفيما يلي أربعة خيارات يمكن إدراجها ضمن نظام غذائي متوازن، بحسب تقرير نشره موقع "Eating Well".



1. العدس.. مصدر للبروتين والحديد والزنك

يوفر العدس مزيجاً من البروتين النباتي والحديد والزنك، وهي عناصر مهمة لدعم صحة بصيلات الشعر. ويساعد الحديد على نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، بما فيها بصيلات الشعر التي تتميز بنشاطها الأيضي المرتفع.

كما يساهم الحديد في تكوين الحمض النووي، وهي عملية ضرورية للخلايا سريعة الانقسام، ومنها الخلايا الموجودة في بصيلات الشعر.

أما الزنك، فيؤدي دوراً في تصنيع البروتين وانقسام الخلايا وإصلاح الأنسجة، وهي وظائف تساعد البصيلات على العمل بصورة طبيعية.

2. المحار.. جرعة مركزة من الزنك

يُعد المحار من أغنى المصادر الغذائية بالزنك؛ إذ توفر المحارة المعلّبة الواحدة نحو 7.5 ملغ من هذا المعدن، بما يعادل 66% من القيمة اليومية الموصى بها.

ويحتاج الشعر إلى الزنك لدوره في تصنيع البروتين والحمض النووي وانقسام الخلايا. كما يوفر المحار البروتين والحديد وفيتامين B12، وهي عناصر تساهم في تكوين خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين إلى فروة الرأس.

3. البيض.. بروتين وبيوتين لدعم الكيراتين

يحتوي البيض على الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، التي يحتاج إليها الجسم لإنتاج البروتينات، ومنها الكيراتين المكوّن الرئيسي للشعر.

كما يُعد مصدراً جيداً للبيوتين، المعروف بفيتامين B7، الذي يشارك في عمليات التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة اللازمة للوظائف الخلوية.

ورغم أهمية البيوتين، فإن تناول مكملاته لا يقدم فوائد كبيرة لصحة الشعر لدى الأشخاص الذين لا يعانون نقصاً فيه. لذلك، يظل الحصول عليه من الأطعمة ضمن نظام غذائي متوازن خياراً مناسباً.

4. السلمون.. أوميغا 3 وفيتامين "د"

يوفر السلمون بروتيناً عالي الجودة وفيتامين "د" (Vitamin D) وأحماض أوميغا 3 الدهنية. ويساعد البروتين على توفير الأحماض الأمينية اللازمة لإنتاج الكيراتين، بينما دُرس فيتامين "د" (Vitamin D) لارتباطه ببعض أشكال تساقط الشعر.

وتؤدي أحماض أوميغا 3 دوراً في الوظائف الطبيعية للخلايا وتنظيم الالتهاب. وتشير أبحاث محدودة إلى احتمال دعمها صحة الشعر من خلال التأثير في أغشية الخلايا وحاجز الجلد.

وتوفر حصة من سلمون تشينوك المطبوخ، بوزن 3 أونصات، نحو 1.7 غرام من أوميغا 3، مقارنة بالكمية اليومية الكافية المقدرة بنحو 1.1 غرام للنساء و1.6 غرام للرجال.

عادات يومية تحافظ على صحة الشعر

إلى جانب التغذية، تساعد بعض الممارسات على الحد من تلف الشعر وتساقطه. وتنصح أخصائية التغذية، لوريل سانتياغو، بتناول كميات كافية من الطعام، وتجنب التركيز على اختيار الأطعمة الصحية فقط؛ إذ قد يؤدي نقص السعرات الحرارية إلى حرمان الجسم من عناصر غذائية أساسية، بما يؤثر في نمو الشعر.

كما يُنصح بتجنب تسريحات الشعر المشدودة، مثل ذيل الحصان والضفائر المحكمة، لأنها قد تسبب "الثعلبة الشدّية"، التي يمكن أن يصبح تساقط الشعر الناتج عنها دائماً.

ومن المهم أيضاً تنظيف فروة الرأس بانتظام لإزالة العرق والزيوت الزائدة والجلد الميت وتراكم مستحضرات التصفيف، مع تحديد عدد مرات غسل الشعر وفقاً لطبيعته واحتياجات فروة الرأس.

وأخيراً، يُفضّل تقليل استخدام أدوات التصفيف الحرارية، مثل مجففات الشعر ومكواة التمليس والتجعيد، لأنها قد تتسبب في تلف الشعر وزيادة تكسره. وعند استخدامها، يُنصح باختيار درجات حرارة منخفضة والاستعانة بمنتجات واقية من الحرارة.