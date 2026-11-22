خبرني - قال مدير المخابرات الوطنية في الولايات المتحدة جاي كلايتون الأحد إن على الأميركيين توقع المزيد من الانقطاعات والاضطرابات في الخدمات التكنولوجية، وذلك مع قيام الشركات والهيئات الحكومية بتحديث أنظمتها المتقادمة.

وأضاف "سنواجه في إطار عملية التحديث المستمرة هذه أعطالا وثغرات وانقطاعات في الخدمة. هذا أمر لا مفر منه".

وقال كلايتون إن عمليات التحديث ضرورية لتحسين الأداء والأمن الإلكتروني، إذ يضع التقدم التكنولوجي ضغوطا على الأنظمة القديمة.

وتسببت سلسلة من الأعطال التقنية هذا الشهر في تعطيل أنظمة أميركية حيوية، بما في ذلك توقف السفر الجوي على مستوى الولايات المتحدة، وانقطاع خدمة مايكروسوفت الذي أثر على خدمات البريد الإلكتروني، وخلل تقني أثر على عدة بنوك كبرى، وانقطاع مؤقت في شبكة وكالة الأمن القومي.

وقال كلايتون لشبكة إنه يكرر تصريحاته السابقة بأن تلك الأعطال لم تكن نتيجة أعمال منسقة أو برعاية دولة، وعزاها إلى عمليات تحديث تقنية.

ورفض كلايتون مناقشة تفاصيل تقارير منفصلة عن هجمات إلكترونية استهدفت مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووزارة الزراعة، قائلا إنه يتوقع أن يقدم المحققون إجابات "في الوقت المناسب".

