خبرني - قد تضيف رشة من القرفة إلى طعامك نكهة مميزة، وربما تمنحك فائدة صحية محدودة تتعلق بمستويات سكر الدم. لكن الأدلة العلمية على هذا التأثير لا تزال غير حاسمة، كما أن معظم الدراسات تناولت مكملات القرفة وليس الكميات المستخدمة في الطهي.

وأظهرت مراجعة حديثة للتجارب السريرية أن مرضى السكري من النوع الثاني الذين تناولوا مكملات القرفة سجلوا انخفاضاً في مستويات سكر الدم الصيامي ومعدل السكر التراكمي (A1C)، مقارنة بمن لم يتناولوها.

لكن النتائج تحتاج إلى تفسير حذر؛ إذ استخدمت الدراسات أنواعاً وجرعات مختلفة من القرفة، كما تفاوتت مدة تناول المكملات. ولذلك، لا يزال من الصعب تحديد النوع الأكثر فاعلية أو الجرعة المناسبة، أو معرفة ما إذا كان الانخفاض المسجل يحقق فائدة صحية ملموسة، وفقاً لما نقله موقع "Health".

اضطرابات هضمية

يُعد استخدام القرفة بكميات معتادة في الطعام آمناً لدى معظم الأشخاص، لكن تناول جرعات كبيرة من مكملاتها قد يسبب آثاراً جانبية.

وتشمل أبرز المشكلات المبلغ عنها اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل انزعاج المعدة والغثيان والإسهال، إلى جانب تفاعلات تحسسية قد تظهر في صورة طفح جلدي أو حكة.

ووجدت مراجعة للأبحاث نُشرت عام 2019 أن هذه التفاعلات كانت غالباً مؤقتة واختفت من تلقاء نفسها. ويظل احتمال حدوثها أقل عند استخدام القرفة بكميات صغيرة في أطعمة مثل الشوفان والزبادي والفاكهة، مقارنة بالمكملات المركزة.

هل تتداخل مكملات القرفة مع أدوية السكري؟

نظراً إلى احتمال تأثير القرفة في مستويات السكر، فإن تناول مكملاتها بالتزامن مع أدوية السكري قد يؤدي نظرياً إلى انخفاض السكر بدرجة أكبر من المطلوب.

لكن الأدلة المتعلقة بهذا التداخل لا تزال محدودة، ولا توجد معلومات واضحة تحدد مدى شيوعه أو الجرعات التي قد تسبب مشكلة.

لذلك، يُنصح الأشخاص الذين يتناولون أدوية للسكري باستشارة الطبيب قبل استخدام مكملات القرفة، لتقييم مدى ملاءمتها ومتابعة مستويات السكر عند الحاجة.

خطر محتمل على الكبد

من أبرز المحاذير المرتبطة بالإفراط في القرفة احتواء بعض أنواعها، خصوصاً قرفة الكاسيا، على مركب طبيعي يسمى "الكومارين". وقد يؤدي التعرض لكميات مرتفعة منه إلى إصابة الكبد أو التأثير في وظائفه، رغم أن هذه المشكلات تبدو نادرة.

وتُعد الكاسيا من الأنواع الشائعة في الأسواق الأميركية، وتحتوي عموماً على مستويات من الكومارين أعلى بكثير من قرفة سيلان. كما تختلف كمية هذا المركب بين المنتجات، وقد لا توضح ملصقات المكملات دائماً نوع القرفة المستخدم.

ويزداد القلق عند تناول كميات كبيرة من الكاسيا أو مكملاتها لفترات طويلة، خصوصاً لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكبد، الذين يُنصحون باستشارة الطبيب قبل استخدامها.

كيف تستخدم القرفة بأمان؟

يمكن لمعظم الأشخاص الاستمتاع بالقرفة ضمن الكميات المعتادة في الطعام، بإضافتها إلى الشوفان أو الزبادي أو الفاكهة وأطباق الحبوب الكاملة، دون الحاجة إلى تناول مكملات مركزة.

أما إذا كنت تفكر في استخدام مكملات القرفة، فمن الأفضل مراجعة الطبيب أولاً، خصوصاً إذا كنت تتناول أدوية للسكري أو تعاني مشكلات في الكبد.

وتظل القرفة إضافة ممكنة إلى نظام غذائي متوازن، لكنها ليست علاجاً لارتفاع سكر الدم، كما أن زيادة الجرعة لا تعني بالضرورة الحصول على فوائد أكبر، بل قد تزيد المخاطر الصحية.