خبرني - أعلنت «غوغل» إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد «جيميناي 4 نيون» (Gemini 4 Neon) المصمم لتنفيذ المهام المعقدة في البرمجة وتحليل البيانات والبحث العلمي، مع التركيز على خفض تكلفة التشغيل وتسريع إنجاز العمليات التي تتطلب خطوات متعددة.

وجاء النموذج في المركز الثالث عالمياً على مؤشر «Artificial Analysis Intelligence Index» محققاً 61 نقطة عند تشغيله بأعلى مستوى من الاستدلال، كما احتل المركز الثاني في مؤشر «Vals Index» لتقييم أداء النماذج في المهام المهنية. وتقول الشركة إن النموذج يجمع بين قدرات الاستدلال المتقدمة وكفاءة التشغيل، بما يسمح باستخدامه في بيئات العمل التي تتطلب معالجة مستمرة للبيانات وتنفيذ مهام طويلة نسبياً، دون الاعتماد بالضرورة على نماذج أكبر حجماً وأكثر تكلفة.

معالجة المستندات والمهام المهنية

يدعم «جيميناي 4 نيون» نافذة سياق تصل إلى مليون رمز، ما يتيح له التعامل مع كميات كبيرة من المعلومات ضمن المهمة الواحدة، تشمل المستندات وملفات «PDF» والجداول الإلكترونية والرسوم البيانية والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو. وفي الاختبارات التي عرضتها الشركة، حقق النموذج نسبة 70.9 في المائة على مؤشر «Vals»، وتصدر اختبارات متخصصة في البحث القانوني والمهام الضريبية، إلى جانب تحقيق نتائج متقدمة في المحاسبة والنمذجة المالية وتحليل الجداول.

كما سجل 73.5 في المائة في اختبار «Chartography» المتخصص في قراءة الرسوم البيانية المعقدة، و75.8 في المائة في اختبار «Agents' Last Exam»، الذي يقيس أداء أنظمة الذكاء الاصطناعي في تنفيذ مهام متعددة المراحل.

وفي المجالات العلمية، سجل النموذج 70.5 في المائة على اختبار «Terminal-Bench Science»، و84 في المائة على «RiemannBench»، وفق النتائج المنشورة من «غوغل».

البرمجة وتنفيذ العمليات المعقدة

خصصت «غوغل» جانباً من تطوير النموذج لمهامّ هندسة البرمجيات، بما يشمل اكتشاف الأخطاء وتعديل الشفرات وإعادة تنظيم المشروعات التي تتكون من ملفات متعددة. واحتل النموذج المركز الأول في مؤشر «Artificial Analysis Coding Agent Index» بنتيجة 58.6 نقطة، وسجل 65.2 في المائة في اختبار «Terminal-Bench 4.1».

ويمكن تشغيله بصورة مستقلة أو استخدامه لتنسيق عمل مجموعة من الوكلاء الأذكياء المعتمدين على نموذج «جيميناي 4 هيدروجين» داخل منصة «Google Antigravity».

وعرضت الشركة أمثلة لقدراته؛ ومنها إنشاء محاكاة ثلاثية الأبعاد للتزلج باستخدام أكثر من 10 آلاف سطر برمجي، وإعادة بناء غرفة دراسة عالِم الرياضيات آلان تورينغ عام 1936 اعتماداً على صور أرشيفية، ضِمن بيئة تفاعلية ثلاثية الأبعاد.

تكلفة التشغيل والأمن السيبراني

حددت «غوغل» سعر استخدام النموذج عبر واجهة البرمجة عند 3 دولارات لكل مليون رمز إدخال، و15 دولاراً لكل مليون رمز إخراج، في حين تنخفض تكلفة الرموز المُدخلة المُخزَّنة مؤقتاً إلى 0.15 دولار لكل مليون رمز.

وتقول الشركة إن تكلفة تنفيذ المهمة باستخدام النموذج تقل بنسبة 32 في المائة، مقارنة بنموذج «جيميناي 4 كاربون» عند مستوى الاستدلال المرتفع، في حين تتراوح وفورات التكلفة بين 50 و80 في المائة، مقارنة ببعض النماذج المنافِسة المتقدمة، وفق الاختبارات التي استندت إليها.

وفي الأمن السيبراني، سجل النموذج 90.5 في المائة في اختبار «SEC-bench Pro» لاكتشاف الثغرات البرمجية، و70.7 في المائة في اختبار «CWE-bench v2» لإصلاحها.

وتعتزم الشركة توفير النسخة المتخصصة في الأمن السيبراني للمختصين المؤهلين عبر برنامج «Fairwind»، خلال الأيام المقبلة.

ضوابط السلامة والتوافر

أوضحت «غوغل» أن النموذج يتضمن تحسينات للحد من اختلاق المعلومات وتنفيذ الإجراءات غير المصرَّح بها. ووفق اختباراتها الداخلية، سجل معدل 0.09 في المائة للإجراءات غير المتوافقة مع التعليمات، وبلغت نسبة اجتيازه اختبارات الصدق 99.2 في المائة. كما يحتل المركز الثاني في مؤشر «Agent Arena» الذي يقيس أداء الوكلاء الأذكياء، محققاً 1336 نقطة، استناداً إلى أكثر من 4200 جلسة استخدام فعلية.

وبدأت الشركة طرح «جيميناي 4 نيون» تدريجياً عبر «Google AI Studio» و«Gemini API» وخدمة «Gemini for business»، إضافة إلى منصة «Google Antigravity» وتطبيق «Gemini» للمشتركين المؤهلين في باقتَي «Google AI Pro» و«Ultra».

ويأتي النموذج ضمن عائلة «جيميناي 4» التي تضم «كاربون» للمهام المعقدة وطويلة المدى، و«هيدروجين» للتنفيذ اليومي السريع، في حين يستهدف «نيون» المهام التي تتطلب موازنة قدرات الاستدلال المتقدمة مع سرعة الإنجاز وتكلفة التشغيل.