خبرني - حقق الديمقراطيون أفضل نتائجهم في انتخابات مجلس النواب الأميركي منذ عقود، بحصولهم على ما لا يقل عن 258 مقعداً، في اكتساح انتخابي لم تشهده البلاد منذ عام 1992، وهو ما يتيح للحزب فرصاً واسعة لتولي الحكم، ويضعه أيضاً أمام ضغوط كبيرة للوفاء بوعوده الانتخابية وتنفيذ أولوياته.

وحقق الديمقراطيون حتى الآن مكاسب بلغت 44 مقعداً في مجلس النواب، متجاوزين بأربعة مقاعد عدد المقاعد التي انتزعوها في أول انتخابات تجديد نصفي خلال الولاية الرئاسية الأولى للرئيس دونالد ترامب عام 2018، حين حصدوا 40 مقعداً.

وبلغ عدد مقاعد الديمقراطيين 258 مقعداً، اليوم الأحد، عقب فوز المرشح الديمقراطي تشاك هوبارد على النائبة الجمهورية فيرجينيا فوكس في ولاية كارولاينا الشمالية.

ولا تزال نتائج أربع دوائر انتخابية في مجلس النواب غير محسومة، بواقع دائرة واحدة في كل من ولايتي مينيسوتا وتينيسي، ودائرتين في ولاية لويزيانا، حيث ستجري جولة إعادة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وفي المقابل، سيحصل الجمهوريون على ما لا يقل عن 173 مقعداً، ليشكلوا الأقلية في مجلس النواب الذي يضم 435 عضواً.

يذكر أن الديمقراطيين يسيطرون أيضاً على مجلس الشيوخ.

ويقوم الديمقراطيون، الذين اكتسبوا ثقةً أكبر، بإعداد خطة عمل مدتها 100 يوم لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة، مع مواجهة الرئيس دونالد ترامب في الوقت نفسه بخطة رقابة واسعة النطاق خلال الفترة المتبقية من ولايته الثانية.



وستكون الأغلبية الديمقراطية أكبر من أي أغلبية حققها الحزب في الانتخابات منذ انتخاب بيل كلينتون رئيساً للولايات المتحدة عام 1992، حين حصل الحزب على 258 مقعداً، أو انتخاب باراك أوباما عام 2008، حين حصد 257 مقعداً، لكنها لن تبلغ الذروة التاريخية التي شهدها الحزب خلال عهد الرئيس فرانكلين روزفلت، عندما تجاوز عدد مقاعده في مجلس النواب 300 مقعد.

وتفتح هذه النتائج آفاقاً واسعة أمام الديمقراطيين، لكنها تضعهم في الوقت نفسه أمام تحديات كبيرة.

وقال النائب الديمقراطي عن ولاية كولورادو، جيسون كرو، وهو ضابط سابق بالجيش الأميركي: "نعم، وبكل تأكيد، ينبغي أن نشعر بالضغط". وأضاف كرو، في تصريحات أدلى بها بمبنى الكابيتول: "هناك أشخاص يموتون في هذا البلد، وآخرون يفقدون رعايتهم الصحية ومصادر رزقهم ومزارعهم، ويتعرضون للترهيب على أيدي إدارة الهجرة والجمارك الأميركية. إذا لم تشعر بإلحاح المسؤولية والضغط في هذا المنصب، ولم تكن لديك رغبة ملحة وقوية للغاية في تحقيق مطالب الناس، فلا مكان لك تحت قبة الكابيتول هذه".