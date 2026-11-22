خبرني - أعلنت النيابة العامة في لوبلين في شرق بولندا، الأحد، أن المقذوفات الثلاثة التي سقطت صباح الجمعة في جنوب شرق البلاد كانت صواريخ كروز "سي إتش-101" صنعت حديثاً في منطقة موسكو.

وقالت النيابة العامة المكلفة التحقيق في الحادث في بيان أن الفحص الأولي لأجزاء المقذوفات التي سقطت في نوفي ليوبفيتس ورودنيك ومولوديتش أتاح التثبت من أن "كل هذه الصواريخ صنعت في الفصل الرابع من العام 2026 في مصنع في دوبنا في منطقة موسكو". وأضافت أن الخبراء سيواصلون تفحص الأجزاء.

ولم يسفر سقوط الصواريخ، التي تسبب واحد منها على الأقل بانفجار وحريق، عن وقوع إصابات.

وأفادت السلطات البولندية في بادئ الأمر عن سقوط صاروخين وطائرة مسيّرة نفاثة.



واعتبر رئيس الوزراء دونالد توسك ووزير الدفاع فواديسواف كوسينياك كاميش أن الحادث قد يكون "استفزازاً" روسياً، لتزامنه مع تنظيم تدريبات عسكرية في بولندا لـ"تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا في الحرب مع روسيا.

وتُعدّ وارسو من أبرز حلفاء أوكرانيا، إذ أصبحت أراضي بولندا ممراً لإمدادات الأسلحة الغربية إلى هذا البلد، كما تستضيف أكثر من مليون لاجئ أوكراني.

وضلت طائرات مسيرة طريقها مراراً إلى المجال الجوي لدول على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" منذ بدء الحرب في 2022، مما زاد التوتر مع التحالف العسكري الغربي وأثار مخاوف من اتساع نطاق الصراع.

وفي هذا السياق، قال الأمين العام للحلف مارك روته، السبت، إن "الناتو" سيدافع عن كل شبر من الأراضي البولندية.

كما يعقد اجتماع لمجلس شمال الأطلسي التابع للحلف في بروكسل الاثنين لمناقشة انتهاك المجال الجوي البولندي.