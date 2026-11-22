خبرني - أفادت السلطات في شرق ليبيا بأن سفينة تجارية ثانية تعرضت لهجوم بمسيرات مساء الأحد قرب مدينة بنغازي، بعد بضع ساعات من تعرض سفينة روسية لانفجار يرجح أنه نفذ بمسيرات.

وقالت وزارة الصحة في حكومة بنغازي في بيان إن سفينة تجارية "تعرضت للاستهداف مساء الأحد بواسطة زوارق مسيرة قبالة سواحل مدينة بنغازي"، لافتة الى إصابة عدد من أفراد طاقمها.

وأعلنت السلطات في شرق ليبيا،في وقت سابق من يوم الأحد، تعرض سفينة روسية في قاعدة بنغازي البحرية لانفجار نتيجة هجوم يرجح أنه بمسيرات.

وقالت الحكومة الليبية في بيان إن نتائج التحقيقات الأولية تفيد بأن الانفجار وقع على متن السفينة التي كانت راسية بالميناء، مع ترجيح تعرضها لهجوم بمركبات مسيرة.

وذكرت السلطات أن السفينة كانت في طريق عودتها إلى روسيا وأن توقفها بميناء بنغازي جاء لأغراض التزود بالوقود والمؤن.