خبرني - تسعى الولايات المتحدة إلى الحصول على إجابات من شركة «إنفيديا» بشأن مبيعاتها من الرقائق إلى الصين، ومعرفة من كان مسؤولاً عن الامتثال في الشركة التي كان يرأسها جنسن هوانغ قبل أن يستقيل عقب علاقة مع امرأة يشتبه في كونها جاسوسة صينية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأحد، في لقاء مع شبكة (CBS) "نحن على اتصال بالإدارة المؤقتة وكبار المديرين ومحاميهم، ونحن بحاجة إلى إجابات... ومن واجب شركة إنفيديا التحرك سريعاً في هذا الصدد لأننا نريد معرفة ما كانت عليه الثقافة السائدة في الشركة".

وأدت تقارير عن علاقة هوانغ بامرأة تشتبه المخابرات الأمريكية في أنها جاسوسة صينية، وعن علاقة خارج إطار الزواج جمعته بمسؤولة تنفيذية في الشركة، إلى استقالته وفتح جهات تنظيمية أمريكية ومكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقات، وتحرك في الكونغرس، ومراجعة داخلية، واقتراح دعوى جماعية من مستثمرين.

وبعد أيام من استقالة هوانغ، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاعدة لتشديد القيود على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من شركات مثل إنفيديا، في إطار تشديد الضوابط قبل رحلة ترامب إلى الصين الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع الرئيس شي جين بينغ.

وقال بيسنت إن مجلس إدارة الشركة المصنعة للرقائق يعمل على تحديد ما حدث، معبراً عن ثقته في أنه سيقدم "إجابات شاملة وقوية للغاية".

وأضاف "نحن بحاجة بالفعل إلى معرفة من كان مسؤولاً عن الامتثال هناك". وأضاف "سنرى أي مستوى في الشركة كان يعلم بذلك. هل كان الأمر في المستويات الأدنى؟ أم في المستوى المتوسط؟ أم وصل إلى القمة؟".

وكان ترامب قد قال الجمعة إنه يرغب في أن يعتذر هوانغ ويعود إلى إنفيديا. وعندما سئل بيسنت عما إذا كان يوافق ترامب، قال إن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات.

من جانبه قال بيسنت "أعتقد أنه يتعين علينا أن نرى عند أي مستوى تتوقف المسؤولية". وبدوره أفاد رئيس مجلس إدارة إنفيديا هارفي جونز بأن المجلس لن يعيد توظيف هوانغ.