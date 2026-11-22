خبرني - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يميل إلى استئناف العمليات العسكرية ضد إيران بعد بداية العام الجديد (2027)، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، في ظل استمرار التوترات العسكرية والتصعيد في منطقة الخليج.

وجاءت تصريحات ترمب خلال اتصال هاتفي مع شبكة "فوكس نيوز"، أجراه مراسلها تراي ينغست، الذي يتابع التطورات من تل أبيب، بالتزامن مع استمرار الحصار البحري الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية.

وفي تعليقه على التقارير التي تحدثت عن اعتزام إيران اختبار الحصار البحري الأميركي، قال ترامب: "آمل أن يفعلوا ذلك، فسينتهون جميعًا في قاع البحر مثل بقية الأسطول الإيراني".



وأضاف أن القوات الأميركية ستفتح النار على أي سفن إيرانية تحاول اختراق الحصار، في تهديد يعكس استعداد واشنطن لاستخدام القوة العسكرية لمنع طهران من تحدي الإجراءات البحرية الأميركية.

ووجّه ترمب انتقادات حادة للمفاوضين الإيرانيين، واصفًا إياهم بأنهم "راقصون محترفون"، وقال: "إنهم يتحدثون طوال الوقت، وكل ما يفعلونه هو الكلام، لكنه كله هراء".

كما اعتبر أن إيران أصبحت أكثر عدوانية في المرحلة الحالية مقارنة بما كانت عليه قبل الانتخابات الأميركية، في إشارة إلى تصاعد المواجهة بين البلدين واستمرار الخلافات بشأن شروط التسوية.

وتأتي هذه التصريحات وسط استمرار الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية، ووجود مجموعتين من حاملات الطائرات الأميركية في بحر العرب، بالتزامن مع تقارير عن تصدي البحرين لهجمات جوية إيرانية.

وفي موازاة التصعيد العسكري، تتواصل التحركات الدبلوماسية عبر وسطاء خليجيين، في مقدمتهم قطر، سعياً للتوصل إلى تسوية تحول دون تجدد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران.



هجوم جديد على إيران في المدى القريب

أفادت مصادر مطلعة لشبكة "سي بي إس نيوز" CBS News، في وقت سابق الأحد، بأن إسرائيل والولايات المتحدة تدرسان شن هجوم جديد على إيران في المدى القريب، وذلك مع تصاعد القلق لدى إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من السرعة التي تعيد بها إيران بناء قدراتها في مجال إنتاج الأسلحة.

ورغم حديث الرئيس دونالد ترمب عن الاتفاق في تصريحاته مع "فوكس نيوز" Fox News، فإنه أكد في سياق حديثه أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، يبدو أن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً وبقوة على طاولة الرئيس الأميركي، وهو بالفعل ما أكدته القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، التي أكدت أنه رغم أن المساعي الدبلوماسية بين واشنطن وطهران ما زالت مستمرة فإن الاستعدادات العسكرية بين واشنطن وتل أبيب ازدادت في الآونة الأخيرة، حيث صادق الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأميركية على خطط عسكرية مشتركة، تحسباً لاحتمال اندلاع مواجهة جديدة مع إيران، بحسب ما أوردته القناة الـ13 الإسرائيلية.



ونقلت القناة عن ضابط إسرائيلي قوله، إن تل أبيب تنتظر قرار الرئيس ترمب بشأن الخطوة المقبلة تجاه طهران، وتزيد من ضغطها عليها لاستئناف الحرب.

فيما كشفت "فايننشيال تايمز" Financial Times عن تحذير القيادة المركزية لإدارة ترمب من أن استمرار الحشد العسكري لما بعد ديسمبر قد يزيد الضغوط على الموارد والجاهزية القتالية.