خبرني - رفع الفريق الدكتور المتقاعد عبيدالله المعايطة رسالة إلى الملك عبدالله الثاني، أعرب فيها عن شكره وامتنانه للثقة الملكية السامية بترفيعه إلى رتبة فريق وإحالته إلى التقاعد، بعد مسيرة امتدت أربعة عقود في خدمة الوطن.

وأكد المعايطة في رسالته اعتزازه بالثقة الملكية، مشيراً إلى أن خدمته للأردن وولاءه لقيادته الهاشمية سيبقيان راسخين رغم انتهاء مسيرته الوظيفية، وأن شرف خدمة الوطن لا تحدّه رتبة أو سنوات خدمة أو إحالة إلى التقاعد.

وأعرب عن فخره بالعمل في مديرية الأمن العام، مثمناً جهود رفاق السلاح من الضباط وضباط الصف والأفراد، ومؤكداً أنهم كانوا شركاء في الإنجازات التي تحققت بفضل العمل بروح الفريق الواحد والإخلاص في أداء الواجب.

واختتم المعايطة رسالته بتجديد ولائه للأردن وقيادته الهاشمية، داعياً الله أن يحفظ الملك وسمو ولي العهد، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار.