خبرني - في عرض الصحف اليوم، نطالع مقالاً عن تهديد مُحدق بأوروبا يشارك فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ ومقالاً آخر عن أسباب فشل مؤتمرات المناخ السنوية؛ قبل أن نختتم بمقال عن تسخير البشر لإمكانات الذكاء الاصطناعي الجبّارة.

نستهل جولتنا من الغارديان البريطانية ومقال بعنوان "التحالف بين ترامب وبوتين يهدّد كل دول أوروبا – ورغم ذلك يلقى ترحيباً بين الشعبويين"، بقلم ستيف بلومفيلد.

لفت الكاتب إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرى، من قبل اجتياح بلاده لأوكرانيا بوقت طويل أن القرار الذي اتخذتْه دول كانت في السابق ضِمن الاتحاد السوفيتي - في وسط وشرق أوروبا - باللجوء إلى حلف الناتو هو "عمل عدائي" ضد روسيا.

هذا الرأي من جانب بوتين، بحسب الكاتب، يطعن في استقلالية هذه الدول وفي حق تقرير شؤونها الأمنية، على نحوٍ يدفع العواصم التي سبق واحتلتْها روسيا أو سيطرتْ عليها، إلى تأكيد رغبتها في التحصّن ضد ذلك المصير مجدداً.

على أنّ رأي بوتين هذا لم يجد زخماً في أوساط الساسة الغربيين، حتى وقت قريب؛ وبالتحديد حتى عاد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، ليجد بوتين حليفاً قوياً في ذلك المنصب الرفيع.

ورصد بلومفيلد قول الرئيس الأمريكي ترامب مُتحمّساً: "إنه صديقي" بينما يُحيّي نظيره الروسي بوتين على هامش قمة أبيك في الصين مؤخراً.

وبحسب صاحب المقال، فإن ترامب وبوتين يتشاركان وجهة النظر نفسها بخصوص أوروبا: من حيث أنها كانت ذات يوم حضارة مسيحية عظيمة دمّرتْ نفسها بنفسها عبر السماح بالهجرة، ولا سيما من الدول ذات الغالبية المسلمة.

كما يتشارك الرئيسان ترامب وبوتين، وفقاً للكاتب، اعتقاداً خطيراً مُفاده أن القوى العظمى ينبغي أن تكون قادرة على السيطرة على أفنيَتها الخلفية – يعني نصف الكرة الأرضية الغربي بالنسبة للولايات المتحدة؛ وشرق ووسط أوروبا بالنسبة لروسيا.

ورصد بلومفيلد قول الرئيس الأمريكي ترامب مُتحمّساً: "إنه صديقي" بينما يُحيّي نظيره الروسي بوتين على هامش قمة أبيك في الصين مؤخراً.

وبحسب صاحب المقال، فإن ترامب وبوتين يتشاركان وجهة النظر نفسها بخصوص أوروبا: من حيث أنها كانت ذات يوم حضارة مسيحية عظيمة دمّرتْ نفسها بنفسها عبر السماح بالهجرة، ولا سيما من الدول ذات الغالبية المسلمة.

كما يتشارك الرئيسان ترامب وبوتين، وفقاً للكاتب، اعتقاداً خطيراً مُفاده أن القوى العظمى ينبغي أن تكون قادرة على السيطرة على أفنيَتها الخلفية – يعني نصف الكرة الأرضية الغربي بالنسبة للولايات المتحدة؛ وشرق ووسط أوروبا بالنسبة لروسيا.

ورأى بلومفيلد أن القمة الثلاثية التي انعقدت في شنتشن الصينية بين ترامب وبوتين وشي جينبيغ، شهدتْ تأكيد هذه الفكرة.

إلى ذلك، لفت صاحب المقال إلى قيام بوتين - خلال محادثات السلام المتقطّعة التي يقودها المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف – بالدفع بفكرة توسيع نطاق النقاش ليشمل أوروبا كلها، وليس أوكرانيا وحدها.

وبحسب الكاتب، فإن الرئيس الروسي يرغب في أن يسحب حلف الناتو قواته وقواعده إلى حدود عام 1997، ما يعني حرمان 16 دولة عضوة في التحالف العسكري من الدعم الخارجي، كما يعني ترْك إستونيا وغيرها من دول البلطيق بلا دفاعات جوية.

كما يرغب بوتين، وفقاً للكاتب، في تخلّي كل من بريطانيا وفرنسا عن فكرة استخدام السلاح النووي لحماية غيرهما من الدول الأوروبية؛ وأن يأتي أي اتفاق بشأن أوكرانيا في إطار اتفاق أوسع بشأن أوروبا ككل.

هذا الطرح من جانب بوتين، يبدو أنه يجد ترحيباً لدى الرئيس ترامب، الذي أعلن مُتحمساً للصحفيين في البيت الأبيض عن "صفقة عظيمة ... ستغطي أكثر من أوكرانيا، بل يمكنني القول إنها يمكن أن تغطي كل أوروبا".

ورأى بلومفيلد أنّ ترامب لا يرغب في أن تكون أوروبا "قوية"؛ فلطالما نظر إليها كـ "خصم يستغلّ الولايات المتحدة التي تقدّم له الحماية على حساب مصالحها القومية".

ولفت صاحب المقال إلى أن أوروبا على مدى أكثر من عام ظلّت مستبعَدة من محادثات السلام الخاصة بأوكرانيا، و"لمّا وجدتْ لنفسها مكاناً على طاولة المحادثات فوجئتْ أنها هي نفسها (أوروبا) على قائمة الرغبات".

وأكد بلومفيلد أن التحالف بين ترامب وبوتين يهدّد مستقبل أوروبا، لا سيما وأن هذا التحالف يلقى ترحيباً من بعض الساسة الأوروبيين وخصوصاً قادة اليمين المتطرف.

"خيبة الأمل الحقيقية"



وننتقل إلى الإندبندنت، حيث نطالع مقالاً بعنوان "هناك حاجة إلى أفكار جديدة لتجاوز حالة الهرج والمرج التي تشهدها قمة الأمم المتحدة السنوية للمناخ"، بقلم مجلس تحرير الصحيفة.

ورصدت الصحيفة وصْف 100 من المنظمات المعنية بالحفاظ على البيئة، في خطاب لها، قمة كوب-31 المنعقدة حالياً بأنطاليا في تركيا بأنها "إحدى أكثر قمم الأمم المتحدة للمناخ تخييباً للآمال" على الإطلاق.

لكن خيبة الأمل الحقيقية، بحسب الصحيفة، ليست فيما يتّفق أو يختلف عليه المؤتمرون، ولا في احتواء البيان الختامي على إشارة إلى الحاجة للتحوّل عن الوقود الأحفوري؛ وإنما الخيبة تتمثل في أن أياً من ذلك لن يجد صدى على أرض الواقع فيما يتعلق بوتيرة هذا التحوّل.

وأشارت الصحيفة إلى أن عبارة "التحوّل عن الوقود الأحفوري" هذه وردتْ في عديد من البيانات الختامية لمؤتمرات سابقة، ومع ذلك فإن استهلاك الوقود الأحفوري حول العالم في ازدياد مُطّرِد، كما حفلت مؤتمرات المناخ السابقة بالوعود الخاصة بتمويل الدول الأكثر فقراً المعرّضة لآثار التغير المناخي، لكنّ نيبال - على سبيل المثال – لم تحصل حتى على نسبة 0.5 في المئة من حصّتها التي وُعدت بها في قمة كوب27 والتي عُقدت عام 2022.

وعزت الصحيفة بُطء وتيرة الإنجازات الخاصة بمؤتمرات المناخ إلى طبيعة عملها التي تستند إلى الإجماع، كما هي الحال في الأمم المتحدة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن النقاشات التي تشهدها هذه المؤتمرات إنما تقيّدها دول مُصدّرة للنفط ومن ثمّ فإن مصلحة هذه الدول في الاتجاه المعاكس.

وهُنا، لفتت الصحيفة إلى الولايات المتحدة تحت قيادة رئيس يروّج علانية للتنقيب عن الوقود الأحفوري بينما يسخر من "طواحين الهواء"، وفقاً للصحيفة.

ورأت الإندبندنت أنه إذا كانت هناك حاجة عالمية مُلحّة إلى إقناع شعوب أمريكا والصين والهند بضرورة تغيير أنماط حياتهم، فإن انعقاد مؤتمر الأطراف التابع للأمم المتحدة في بلد مُختلف كل عام ليس هو الطريق الأمثل لتحقيق هذه الحاجة.

وربما احتاجت قمة المناخ القادمة والمقرّرة في إثيوبيا إلى النظر في أفكار جديدة.

"التهديد السيبراني الحقيقي"



ختام جولتنا من الواشنطن بوست، ومقال بعنوان "التهديد السيبراني الحقيقي هو من البشر وليس من الذكاء الاصطناعي"، بقلم مجلس تحرير الصحيفة.

وأكدت الصحيفة أن الذكاء الاصطناعي هو قوة تكنولوجية هائلة قادرة على ارتياد مستقبل ينعَم بالرخاء وبالتقدم المادي؛ لكنها في الوقت ذاته، وككُلّ اختراع عظيم، يمكن أن تنتهي إلى غايات مدمّرة وأنانية.

وإذا كان القراصنة قد أصبحوا فجأة أقوياء على نحو مذهل، فإنهم على كل حال لم يحتكروا الذكاء والبراعة دون غيرهم من البشر.

ورصدت الصحيفة تصريحاً إعلامياً أدلى به خبير الأمن السيبراني ديفيد كينيدي، يوم الخميس الماضي، بأن الأمر لم يستغرق أكثر من 14 دقيقة فقط لكي يتمكن نحو 30 روبوتاً (وُكلاء ذكاء اصطناعي) من اختراق أنظمة الدفاع الخاصة بشبكة حواسيب إحدى الشركات، وسرقة بياناتها وطلب فدية.

ولفتت الصحيفة إلى حادثة منصة "هاغينغ فيس" الشهيرة، التي شهدت هروب نحو 700 روبوت من المُختبر وقيامهم بمهاجمة خوادم إحدى شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

ورأت الصحيفة في الحادثتين ما يعيد إلى الأذهان أفلام الخيال العلمي التي تصوّر خروج الآلة عن السيطرة، لكنْ عند تدقيق النظر يتبيّن لنا أن الإنسان "مُشغّل الذكاء الاصطناعي" في الحادثتين هو مَن استغل نقاط ضَعف أو ثغرات في النظام البرمجيّ ووجّه الآلة لتحقيق أغراض بشرية ولكنْ بسرعة وإتقان آلية مذهلة.

وأكدت الصحيفة أن معظم الجدل الدائر حالياً بخصوص الأمن السيبراني تسيطر عليه سيناريوهات الخيال العلمي؛ حيث تتبنّى الآلات تنفيذ أجندات خاصة بها، ما يتطلب من القائمين على الأمر من البشر اتخاذ إجراءات للحيلولة دون حصول ذلك.

ورأت الواشنطن بوست أن هذه الطريقة في التفكير تساعد في تشتيت الأنظار عن التصدّي لخطر حقيقي يترصّدنا جميعا: هو أنه أصبح بإمكان البشر تسخير طاقات تكنولوجية جبارة ضد بعضهم البعض.

ودعت الصحيفة إلى تزويد فِرَق الدفاع "أو حماية الأنظمة الإلكترونية" بما يكفي من الموارد، وتوفير مساحة الحرية اللازمة أمامهم بحيث يواكبون خصومهم من فِرَق القراصنة، وأن يكون ذلك بين أولويات الأمن القومي السيبراني.