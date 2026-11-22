منذ مساء الثلاثاء الماضي، تعيش عائلة البحّار الأردني محمد حسام الدين العتيبي انتظاراً لا تعرف نهايته.

فبعد استهداف ناقلة نفط إماراتية كان يعمل على متنها أثناء عبورها مضيق هرمز في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، قفز أفراد الطاقم إلى البحر، وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشالهم، باستثناء محمد، الذي لا يزال مصيره مجهولاً منذ ستة أيام. في وقت تتواصل فيه عمليات البحث بمشاركة سلطات إماراتية وعُمانية أملاً في العثور عليه.

خبرني - يعمل محمد العتيبي ضابط ملاحة ثالثاً على متن ناقلة نفط تابعة لشركة "أدنوك" الإماراتية للإمداد والخدمات، وهي شركة بترول أبوظبي الوطنية. وقال والد البحار المفقود خلال حديثه لبي بي سي: "آخر مكالمة هاتفية أجريتها مع ابني محمد كانت في تمام الساعة السابعة مساء وأخبرني أنه متجه ضمن مساره الطبيعي من الإمارات على متن سفينة محملة بالنفط، ثم انقطع الاتصال قرابة الساعة الحادية عشرة ليلاً، قبل أن نتلقى في اليوم التالي اتصالاً من الشركة يفيد بفقدانه في البحر".

ماذا حدث على متن السفينة؟

أكدت شركة "أدنوك"، في بيان صدر في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، تعرّض إحدى سفنها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز مساء اليوم السابق.

وقالت الشركة إن أحد أفراد الطاقم لا يزال في عِداد المفقودين، وإن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بالتنسيق مع السلطات المعنية، بينما أُجلي بقية أفراد الطاقم بأمان، وأُصيب 11 منهم بجروح تلقوا على إثرها الرعاية الطبية.

وأفادت السلطات العُمانية بإنقاذ 24 من أفراد الطاقم، واستمرار البحث عن شخص مفقود، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

ولم تعلن الشركة، في بيانها، الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وتعرضت الناقلة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، مساء السابع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، وفق ما أعلنته الشركة والسلطات الأردنية.

وأوضح حسام العتيبي والد البحار لبي بي سي أنّ طبيعة عمل ابنه تقتضي تأمين سلامة البحارة بقوله: "عندما حدث الهجوم كان عليه أن يؤمّن الباخرة نفسها والتي يصل طولها إلى نحو 300 متر وبعد تأمين الباخرة قفز إلى البحر مرتدياً معدات السلامة الكاملة، ولكنّ أمواج البحر وحركة التيارات البحرية أدت إلى ابتعاده عن زملائه الآخرين من طاقم السفينة".

جهود البحث والإنقاذ

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أعلنت السلطات الأردنية أنها تتابع القضية بالتنسيق مع السلطات الإماراتية والعُمانية، عبر سفارتي المملكة في أبوظبي ومسقط.

ففي بيان نشرته وزارة الخارجية الأردنية أكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أن "الوزارة من خلال مديرية العمليات وسفارتَي المملكة في أبو ظبي ومسقط تتابع مع السلطات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان مستجدات اختفاء المواطن منذ وقوع الحادثة"، موضحاً أن التنسيق متواصل مع الجهات الإماراتية والعُمانية في إطار الجهود المبذولة للعثور عليه، وأشار المجالي إلى أن الوزارة على تواصل مستمر مع ذوي المواطن، وسيتم إطلاعهم على أيّ مستجدات تتعلق بحالته فور ورود معلومات من السلطات الإماراتية والعُمانية.

وقال المدير العام للهيئة البحرية الأردنية، أحمد العساسلة، في تصريحات إعلامية "إن عمليات البحث لا تزال مستمرة، وإن التنسيق متواصل مع الإدارات البحرية في الإمارات وسلطنة عُمان ومراكز البحث والإنقاذ في المنطقة".

وفي خطوة لتوسيع نطاق البحث، عممت الهيئة معلومات فقدان العتيبي عبر منصاتها المخصصة للتحذيرات الملاحية، لتصل إلى الجهات البحرية العاملة في جنوب البحر الأحمر وغرب المحيط الهندي والمناطق المحيطة.

كما تواصلت الهيئة مع مراكز البحث والإنقاذ في البحر الأحمر بالسعودية وغرب المحيط الهندي، وأبلغت جهات بحرية عسكرية ومدنية بالحادثة، داعية إلى تقديم أي معلومات قد تساعد في تحديد مكان البحّار المفقود.

وأشار والد العتيبي خلال حديثه لبي بي سي أن الجهات المختصة من خفر السواحل في الإمارات وسلطنة عُمان تشارك في عمليات البحث عن ابنه، وسط ترقب العائلة لأي تطور بشأن مصيره. وقال في هذا الصدد: "هناك تعاون مباشر وعلى أعلى المستويات لتكثيف البحث عن ابني المفقود من خلال الاستعانة بطائرات مسيَّرة لتمشيط مناطق البحث في البحر وإطلاق ما يُعرف بالسونار البحري الذي يُستخدم في عمق البحر لاستكشاف وتحديد مواقع الأجسام تحت الماء".

مضيفاً أن شركة "أدنوك" تستضيفه مع عائلته لتتابع معهم وتطلعهم على آخر المستجدات بصورة مستمرة بشأن ابنهم المفقود.

وكانت والدة العتيبي قد ناشدت في مقطع مصوّر لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي السلطات الأردنية والإمارتية، والعالم أجمع، للمساعدة في العثور على ابنها المفقود، مشيرة إلى صعوبة الانتظار والقلق الذي تعيشه العائلة، ومعربة عن أملها بأن يعود ابنها إليها سالماً في أقرب وقت. وختمت مناشدتها بدعوة الجميع إلى المساعدة في نشر رسالتها، والتواصل مع العائلة في حال توفر أي معلومات يمكن أن تسهم في العثور على البحّار الأردني المفقود.

وأعادت حادثة فقدان العتيبي تسليط الضوء على أوضاع البحّارة بشكل عام والبحارة الأردنيين العاملين على السفن خارج المملكة بشكل خاص، ولاسيما في المناطق التي تشهد توترات ومخاطر أمنية.

فمنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير/شباط 2026، تشهد الملاحة في مضيق هرمز اضطراباً مستمراً ومتزايداً، في ظل تعرض عدد من ناقلات النفط لانفجارات ناجمة عن ألغام بحرية أو استهدافات بمقذوفات صاروخية.

ويعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية وأكثرها ازدحاماً في العالم، إذ يُستخدم لنقل خُمس إنتاج النفط والغاز العالمي، ما يجعل أي تصعيد أمني فيه مصدر قلق لقطاع النقل البحري والعاملين فيه.

وبينما تتواصل الاتصالات الرسمية وجهود البحث، تبقى عائلة محمد العتيبي أمام انتظار مفتوح، أملاً في أن تحمل الساعات المقبلة معلومات تكشف مصير ابنها، الذي لا يزال في عِداد المفقودين.