خبرني - بدأت القصة بمنشور على إنستغرام قبل خمس سنوات.

كان كارلوس ماغدالينا، الخبير العالمي المعروف في نباتات زنبق الماء (ليلي)، يتصفح حسابه على إنستغرام عندما صادف صورة لشخص يسبح بين عدد من نباتات زنبق الماء العملاقة في نهر إينيريدا بولاية غواينيا في كولومبيا.

ولم يكن جيرمايا هاريس، الذي التقط الصور ويدير مشتل نباتات في الولايات المتحدة، يدرك ما الذي عثر عليه. فقد صنّف هذه النباتات على أنها "فيكتوريا أمازونيكا" Victoria amazonica، وهي فصيلة معروفة علمياً.

لكن ماغدالينا، وهو بستاني متخصص يعمل في الحدائق النباتية الملكية في كيو في لندن، اشتبه فوراً في أن هناك شيئاً غير مألوف.

فالنطاق الطبيعي المعروف لنباتات زنبق الماء فيكتوريا أمازونيكا لا يمتد إلى نهر إينيريدا في غواينيا الكولومبية، الأمر الذي دفعه إلى التساؤل عما إذا كان النبات يمثل نوعاً جديداً بالكامل.

تبين أن صورة السيلفي التي التقطها جيرمايا هاريس في كولومبيا كانت أول خيط يقود إلى اكتشاف نوع جديد تماماً.

بدأت القصة بمنشور على إنستغرام قبل خمس سنوات.

كان كارلوس ماغدالينا، الخبير العالمي المعروف في نباتات زنبق الماء (ليلي)، يتصفح حسابه على إنستغرام عندما صادف صورة لشخص يسبح بين عدد من نباتات زنبق الماء العملاقة في نهر إينيريدا بولاية غواينيا في كولومبيا.

ولم يكن جيرمايا هاريس، الذي التقط الصور ويدير مشتل نباتات في الولايات المتحدة، يدرك ما الذي عثر عليه. فقد صنّف هذه النباتات على أنها "فيكتوريا أمازونيكا" Victoria amazonica، وهي فصيلة معروفة علمياً.

لكن ماغدالينا، وهو بستاني متخصص يعمل في الحدائق النباتية الملكية في كيو في لندن، اشتبه فوراً في أن هناك شيئاً غير مألوف.

فالنطاق الطبيعي المعروف لنباتات زنبق الماء فيكتوريا أمازونيكا لا يمتد إلى نهر إينيريدا في غواينيا الكولومبية، الأمر الذي دفعه إلى التساؤل عما إذا كان النبات يمثل نوعاً جديداً بالكامل.

تبين أن صورة السيلفي التي التقطها جيرمايا هاريس في كولومبيا كانت أول خيط يقود إلى اكتشاف نوع جديد تماماً.

تواصل ماغدالينا مع ماوريسيو برنال، وهو عالم نباتات كولومبي من الحديقة النباتية في بوغوتا، وباشرا سوياً العمل.

لكن العثور على النوع المفترض لم يكن سهلاً، إذ تطلب الأمر دراسة صور الأقمار الصناعية وتنظيم رحلة ميدانية استغرق التحضير لها سنوات.

وسافر الباحثان إلى إينيريدا، الواقعة في أعالي حوض نهر أورينوكو بين كولومبيا وفنزويلا. واعتمدا على غوستافو ميلو، وهو شخص يسكن في محمية للسكان الأصليين في المنطقة، يستطيع التنقل عبر الأنهار المظلمة في الغابات المطيرة في أي وقت دون الحاجة إلى نظام تحديد المواقع أو إشارة هاتف محمول.

ويقول ماغدالينا: "إنه عبقري في الملاحة ويتحرك هناك كما لو كان يسير داخل منزله وجميع الأنوار مضاءة".

لكن رغم المساعدة التي تلقياها من أبناء المجتمع المحلي، يقول ماغدالينا إنهما كادا يفقدان الأمل.

ويضيف: "كان الفجر يكاد يبزغ في اليوم الأخير. وكانت الطائرة التي ستعيدنا إلى الوطن قد بدأت تشغيل محركاتها".

وخلال الرحلة التي استمرت خمسة أيام، عثرت المجموعة على زنبقتي ماء عملاقتين فقط، ولم تكن أي منهما مزهرة.

لكن الحظ حالفهما أخيراً. ففي عمق الغابة المغمورة بالمياه اكتشفا خمس زنابق ماء عملاقة تنتمي إلى نوع فيكتوريا.

وكانت إحدى هذه النباتات مزهرة، ما أتاح لماغدالينا جمع المواد اللازمة لتحديد النوع علمياً.

ويقول برنال: "كان الأمر جنونياً. أضاءت أعيننا فرحاً. العثور عليها بعد رحلة طويلة وخمسة أيام من البحث كان أمراً مثيراً".

وأطلق الفريق على النوع اسم "فيكتوريا كولومبيانا"، ونُشرت نتائج فريق العمل مؤخراً في مجلة "فيتوتاكسا".

وتشارك الباحثان وأفراد من المجتمعات الأصلية المحلية في تسجيل حقوق الاكتشاف العلمي.

نوع آسر من ليلي



ويقول برنال: "زنابق فيكتوريا تأسر وتسحر من يعرفها. إنها نبتة مذهلة."

قمت بزيارتهما في الحديقة النباتية في بوغوتا بعد أيام قليلة من نشر الدراسة. وأخذاني إلى مختبر، حيث كان برنال يحمل مجموعة من الملفات تحت ذراعه.

فتحها ليكشف عن أوراق وسيقان وأزهار مجففة. بعض هذه العينات محفوظ منذ سنوات في ظروف مضبوطة بعناية فائقة.

ويقول ماغدالينا: "من أجل تصنيف فيكتوريا كولومبيانا، قارنا هذه العينات. فهي تمثل أنواعاً مختلفة من نباتات فيكتوريا ومن خلال ذلك تمكنا من وصف النوع الجديد."

وكان جنس فيكتوريا في أمريكا الجنوبية يضم سابقاً ثلاثة أنواع معروفة فيكتوريا أمازونيكا وبوليفيانا وكروزيانا.

ويقول ماغدالينا إن هذه النباتات مشهورة بأوراقها العملاقة القادرة على تحمل أوزان كبيرة، وقد يصل قطر الورقة الواحدة إلى 2.5 متر.

واكتُشفت زنابق الماء التابعة لجنس فيكتوريا لأول مرة على يد علماء غربيين في القرن التاسع عشر.

وأثارت أول زنبقة فيكتوريا تُزرع في بريطانيا ضجة جماهيرية كبيرة.

ويقول ماغدالينا: "أُطلق عليها اسم فيكتوريا ريجيا والاسم الحالي فيكتوريا أمازونيكا تيمناً بالملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا. وكان الناس يصطفون في طوابير تمتد كيلومترات في لندن لرؤيتها. كانت أمراً استثنائياً، أعجوبة نباتية، ملكة النباتات العشبية. كانت تتمتع بهالة من السحر والغرابة".

وبعد نحو قرنين، لا تزال هذه الزنابق العملاقة تثير إعجاب العلماء والجمهور على حد سواء.

وأخذ برنال عينة أمازونية من الحديقة ويقلبها.

وأوضح أن الجانب السفلي منها يحتوي على شبكة من العروق تكشف كيف تقدم الطبيعة نفسها حلولاً لدعم الهياكل باستخدام أقل قدر ممكن من المواد، حتى إنها ألهمت بعض المعماريين.

وأضاف: "انظر إلى تلك الأشواك. إنها موجودة لمنع الكائنات الأخرى من التهامها".

اكتشاف استثنائي

كان هذا النبات يفتن ماغدالينا منذ طفولته. وقبل نحو ست سنوات، شارك ضمن فريق اكتشف نوع فيكتوريا كولومبيانا.

وكان على وشك نشر ذلك الاكتشاف عندما صادف صورة هاريس على إنستغرام والتي أظهرت ما بدا في البداية وكأنه فيكتوريا أمازونيكا في أورينوكو.

ويقول: "لم أكن أعرف أن هذا النوع موجود هناك. كان من الممكن أن يكون نوعاً جديداً غير معروف للعلم".

وعرض الباحثان صور الأقمار الصناعية التي استخدماها للعثور على النباتات على شاشة حاسوب.

تظهر الأرض أولاً، ثم تقترب الصورة من أمريكا الجنوبية ثم من الغابة المطيرة ثم من البحيرات. وهناك تظهر النباتات على شكل لآلئ خضراء صغيرة مترابطة فوق سطح الماء.

اكتشاف استثنائي

كان هذا النبات يفتن ماغدالينا منذ طفولته. وقبل نحو ست سنوات، شارك ضمن فريق اكتشف نوع فيكتوريا كولومبيانا.

وكان على وشك نشر ذلك الاكتشاف عندما صادف صورة هاريس على إنستغرام والتي أظهرت ما بدا في البداية وكأنه فيكتوريا أمازونيكا في أورينوكو.

ويقول: "لم أكن أعرف أن هذا النوع موجود هناك. كان من الممكن أن يكون نوعاً جديداً غير معروف للعلم".

وعرض الباحثان صور الأقمار الصناعية التي استخدماها للعثور على النباتات على شاشة حاسوب.

تظهر الأرض أولاً، ثم تقترب الصورة من أمريكا الجنوبية ثم من الغابة المطيرة ثم من البحيرات. وهناك تظهر النباتات على شكل لآلئ خضراء صغيرة مترابطة فوق سطح الماء.

ويقدّر ماغدالينا أن عدد نباتات كولومبيانا في البرية يتراوح بين 30 و50 نبتة فقط، ما يجعل النوع نادراً للغاية ومهدداً بالانقراض.

ويقول: "هذا أمر مقلق بالنسبة لنوع لا يمتلك العمر الطويل للأشجار. وفي ظل تغير المناخ قد يصبح أكثر عرضة للخطر. فمستويات المياه تتقلب بسرعة وبصورة كبيرة، وهذا قد يكون مدمراً".

إجابات عن العالم

ومن التحديات التي تواجه دراسة هذا النبات أنه ينمو في أماكن نائية للغاية: غابات مطيرة تغمرها المياه حتى سبعة أمتار، وأنهار عملاقة، وبحيرات مليئة بالرسوبيات.

ويدرس الخبراء بدائل للحفاظ عليه، من بينها إنشاء تجمعات نباتية في مواقع أكثر سهولة ضمن أراضي السكان الأصليين.

وقد يسهم ذلك في حماية النوع وفي تنمية السياحة البيئية المحلية.

ويجمع كل من برنال وماغدالينا بذور النباتات لزراعتها ودراستها في ظروف خاضعة للرقابة.

وقبل مغادرتي، سألتهما عما يعنيه هذا الاكتشاف بالنسبة لهما.

فقال ماغدالينا: "أسلاف نباتات فيكتوريا كانت موجودة هنا قبل انفصال أميركا الجنوبية عن قارة بانجيا. ونجت عندما كان نهر الأمازون يصب في المحيط الهادئ وشهدت نشوء جبال الأنديز. وُلدت وماتت كل عام لأكثر من 70 مليون سنة. وفي قلب غابة مطيرة يصعب الوصول إليها، وفي ظلمة الليل، حين لا يكون هناك أحد ليرى ذلك، تخرج هذه الزهرة من الماء برائحة الأناناس وتجذب الخنافس".

أما برنال فيعتقد أن هذه النباتات قد تساعد في كشف أسرار أنهار أمريكا الجنوبية.

ويقول: "عندما تدرسها بعمق، تجد أدلة كيف تشكلت القارة بأكملها".

ويضيف: "كثيراً ما يسألنا الناس ما الفائدة منها بالنسبة للبشر. لكن هذا السؤال يفوّت جوهر الأمر. لقد أمضت ملايين السنين وهي تنجز أموراً مدهشة وشهدت عصر الديناصورات. ومن حقها أن تستمر، ومن مسؤوليتنا أن نفهمها".

أما ماغدالينا فيرى أن الاكتشاف يذكّر أيضاً بالتنوع البيولوجي الاستثنائي الذي تتمتع به كولومبيا.

ويختتم قائلاً: "إنها واحدة من العجائب التي تجعل كولومبيا بلداً بالغ الإثارة للاهتمام".