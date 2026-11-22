خبرني - قد لا تتعلق العادات الغذائية الصحية بنوعية الطعام وكميته فحسب، بل بموعد تناوله أيضاً. فقد كشفت دراسة واسعة شملت أكثر من 31 ألف بالغ أميركي عن ارتباط بين توقيت الوجبة الأولى والأخيرة خلال اليوم وخطر الوفاة، ما يسلط الضوء على دور الساعة البيولوجية في الصحة.

وأظهرت النتائج أن تأخير الوجبة الأولى إلى ما بعد الظهر ارتبط بارتفاع خطر الوفاة، كما ارتبط تناول الطعام بعد منتصف الليل بزيادة الخطر. لكن الباحثين يؤكدون أن الدراسة رصدية، ولا تثبت أن هذه المواعيد تسبب الوفاة أو أن تغييرها يطيل العمر، وفقاً لما نقله موقع "Science Alert".



كيف أُجريت الدراسة؟

حلل الباحثون بيانات 31,044 شخصاً تبلغ أعمارهم 40 عاماً فأكثر، شاركوا في المسح الوطني الأميركي لفحص الصحة والتغذية بين عامي 1999 و2018. واعتمدوا على إفادات المشاركين بشأن الأطعمة والمشروبات التي تناولوها خلال 24 ساعة، مع تسجيل توقيت كل وجبة.

واعتبر الباحثون أول طعام أو شراب يحتوي على سعرات بعد الرابعة صباحاً هو الوجبة الأولى، بينما مثّلت آخر سعرات مستهلكة الوجبة الأخيرة. ثم ربطوا هذه البيانات بسجلات الوفيات حتى نهاية عام 2019.

وخلال متابعة بلغ متوسطها الوسيط 8.6 سنة، سُجلت 7,129 وفاة، بينها 2,259 وفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

ارتفاع خطر الوفاة مع تأخر موعد الإفطار

أظهرت النتائج أن خطر الوفاة ارتفع كلما تأخر موعد الوجبة الأولى، مقارنة بتناولها بين السابعة والثامنة صباحاً. وارتبط تناولها بين الثامنة والعاشرة صباحاً بارتفاع خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 10%، وارتفعت النسبة إلى 19% عند تناولها بين العاشرة صباحاً والظهر، ثم إلى 29% عندما تأخرت إلى ما بعد الظهر.

وظهر نمط مشابه في الوفيات القلبية الوعائية؛ إذ ارتبط تأخير الوجبة الأولى إلى ما بعد الظهر بارتفاع خطر الوفاة بهذه الأسباب بنسبة 46%.

العشاء بعد منتصف الليل

أما توقيت الوجبة الأخيرة، فكشف عن علاقة مختلفة اتخذت شكل حرف U. فمقارنة بإنهاء تناول الطعام بين السابعة والثامنة مساءً، ارتبط الأكل قبل السابعة بارتفاع خطر الوفاة بنسبة 13%، بينما ارتبط تناول الطعام بعد منتصف الليل بارتفاع النسبة إلى 27%.

وقدّر الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا وجبتهم الأخيرة بعد منتصف الليل سجلوا متوسط عمر متوقعاً أقصر بنحو 2.35 سنة عند سن الخمسين.

وكان أدنى خطر مقدّر لدى من أنهوا تناول الطعام قرب الثامنة مساءً، لكن كبير الباحثين تشيلي شان، من جامعة هواتشونغ للعلوم والتقنية، حذّر من اعتبار هذا التوقيت مثالياً للجميع.

الساعة البيولوجية قد تفسر العلاقة

يرجح الباحثون أن تناول الطعام في أوقات متأخرة جداً قد يؤثر في الإيقاعات اليومية للجسم والعمليات الأيضية، بما فيها تنظيم السكر والدهون. وقد يؤدي ذلك إلى اضطراب التزامن بين الساعة البيولوجية وأعضاء الجسم المختلفة.

لكن العلاقة قد تسير في الاتجاه المعاكس أيضاً؛ إذ يمكن أن يكون تأخر الوجبات علامة على مشكلات صحية أو اضطرابات النوم أو العمل بنظام المناوبات، وليس سبباً مباشراً لتدهور الصحة.

هل ينبغي تغيير مواعيد الوجبات؟

يشدد الباحثون على أن النتائج لا تبرر إجراء تغييرات متطرفة في مواعيد الطعام، خصوصاً أن الدراسة اعتمدت على تسجيل غذائي ليوم واحد في بداية المتابعة، ولم تثبت أن تغيير توقيت الوجبات يقلل الوفيات.

وتتمثل النصيحة العملية في الحفاظ على مواعيد منتظمة للأكل والنوم، وتجنب تأخير الوجبة الأولى إلى وقت متأخر جداً بصورة متكررة، والحد من تناول الطعام في ساعات الليل المتأخرة، مع الاهتمام بجودة الغذاء والنشاط البدني ونمط الحياة عموماً.