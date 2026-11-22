خبرني - في أجواء ثقافية وشعرية احتفت بالكلمة الوطنية والإنسانية، أقام منتدى البيت العربي الثقافي أمسية شعرية في لواء الموقر، ضمن فعاليات برنامج -ألوية الثقافة الأردنية 2026-، وذلك برعاية عطوفة رئيس لجنة بلدية لواء الموقر المهندس غازي الرقاد، وبمشاركة نخبة من الشعراء والأدباء، وحضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والأدبي، في أمسية جسدت حضور الشعر بوصفه مساحة للتعبير عن الوطن والإنسان والوجدان.

واستُهلت الأمسية بالسلام الملكي الأردني، في مشهد استحضر معاني الانتماء والاعتزاز بالوطن والقيادة الهاشمية، تلت ذلك كلمة راعي الحفل عطوفة المهندس غازي الرقاد، الذي رحب بالحضور والمشاركين، معرباً عن شكره وامتنانه لوزارة الثقافة على جهودها في دعم الحراك الثقافي وتعزيز حضوره في مختلف محافظات المملكة وألويتها، كما ثمن دور منتدى البيت العربي الثقافي ومبادراته المتواصلة في تنظيم الفعاليات الأدبية والثقافية، مؤكداً أهمية هذه اللقاءات في إثراء المشهد الثقافي المحلي وإتاحة المجال أمام المبدعين للتواصل مع المجتمع، ومثمناً اختيار لواء الموقر ليكون إحدى محطات هذا البرنامج الثقافي الوطني.

بعد ذلك، ألقى منتدى البيت العربي الثقافي كلمته التي قدمتها الأستاذة ميرنا حتقوة، نائبة رئيس المنتدى ومديرة البرامج والأنشطة الثقافية، حيث استعرضت نبذة موجزة عن مسيرة المنتدى وأبرز نشاطاته وبرامجه ومبادراته الثقافية، وما يسعى إليه من ترسيخ للحركة الأدبية، وفتح آفاق جديدة أمام المواهب والإبداعات الأردنية، وتعزيز التواصل بين المثقفين والمجتمع المحلي في مختلف مناطق المملكة. كما أكدت أهمية برنامج -ألوية الثقافة الأردنية 2026- في نقل الفعل الثقافي إلى المحافظات والألوية، وجعل الثقافة حاضرة في تفاصيل المكان والإنسان، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويكرس الثقافة باعتبارها رافعة للوعي والانتماء والهوية الوطنية.

وتولى إدارة الأمسية والمشاركة فيها الشاعر عادل الخطيب، الذي أدار فقراتها بسلاسة واقتدار، جامعاً بين حسن التقديم والتفاعل مع النصوص الشعرية، ومضفياً على الأمسية أجواء أدبية تليق بالمناسبة، حيث قدم الشعراء المشاركون تباعاً، وهم:

- الشاعر الأستاذ صالح الجعافرة، رئيس منتدى البيت العربي الثقافي.

- الشاعرة سمية الحمايدة.

- الشاعر السوري أسامة مزيد.

وقدّم الشعراء باقة من قصائدهم التي تنوعت في موضوعاتها وصورها الشعرية، وحملت في مضامينها نبض الوطن ووجدان الإنسان، وتغنت بالأردن أرضاً وتاريخاً وقيماً، واستحضرت معاني الانتماء والكرامة والمحبة، إلى جانب ما تضمنته النصوص من تأملات إنسانية ومشاعر صادقة عكست تنوع التجارب الشعرية واختلاف الرؤى والأساليب. وكان للكلمة الشعرية حضورها اللافت في التفاعل مع الجمهور، الذي تابع القصائد باهتمام وتقدير، في مشهد أكد أن الشعر لا يزال قادراً على جمع الناس حول الجمال والمعنى والقيم المشتركة.

وجاءت هذه الأمسية لتؤكد أهمية استمرار الحراك الثقافي في مختلف ألوية المملكة، وإيصال صوت الأدب والشعر إلى الجمهور في أماكنه، بعيداً عن مركزية الفعاليات، بما يتيح للمبدعين فرصاً أوسع للحضور والتفاعل، ويعزز دور المؤسسات الثقافية في بناء جسور التواصل بين الثقافة والمجتمع.

وفي ختام الأمسية، قام رئيس منتدى البيت العربي الثقافي الأستاذ صالح الجعافرة، ونائبته الأستاذة ميرنا حتقوة، بتكريم راعي الحفل عطوفة المهندس غازي الرقاد، تقديراً لرعايته الكريمة ودعمه لهذه الفعالية الثقافية، حيث قدما له درع منتدى البيت العربي الثقافي عربون شكر ووفاء واعتزاز بهذه الرعاية.

كما شارك المهندس غازي الرقاد، برفقة رئيس المنتدى ونائبته، في تكريم الشعراء والمشاركين في الأمسية، تقديراً لعطائهم ومساهمتهم في إنجاح هذه الفعالية، ليُختتم اللقاء بالتقاط الصور التذكارية التي وثقت هذه المناسبة الثقافية وما حملته من لحظات أدبية وإنسانية.

وتأتي هذه الأمسية ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها منتدى البيت العربي الثقافي في إطار برنامج -ألوية الثقافة الأردنية 2026-، تأكيداً على رسالته في نشر الثقافة وتعزيز حضور الأدب الأردني، وإيماناً بأن الثقافة ليست حكراً على مكان، بل رسالة تصل إلى كل مدينة وقرية ولواء، وأن الشعر حين يلتقي بالناس يصبح أكثر قرباً من نبضهم، وأكثر قدرة على التعبير عن هويتهم وتطلعاتهم.

