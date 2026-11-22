خبرني - أعرب الألماني هانسي فليك، مدرب برشلونة، عن استيائه من القرارات التحكيمية خلال فوز فريقه على فياريال 3-2، بعدما قلب تأخره بهدفين دون رد، يوم الأحد، ضمن الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وقال فليك عقب المباراة: نواجه دائماً مثل هذه المشاكل مع هذا الحكم، فقد حدث ذلك معنا من قبل. الأمر يتكرر دائماً. انظروا إلى ما حدث مع لامين، لقد كان خطأ واضحاً.

وأضاف: لا أعرف ما الذي حدث مع فيرمين. كان الحكم الرابع يراقب مقاعد بدلاء فريقنا باستمرار. لا أعلم تفاصيل ما جرى، لكن عندما استفسرت، كان الرد أنني تلقيت بطاقة صفراء.

واعترف المدرب الألماني بسوء بداية فريقه، قائلاً: يتعين علينا تقديم أداء أفضل، كما فعلنا في الشوط الثاني. استقبلنا هدفين بسبب خطأين في بداية المباراة، لكننا صنعنا فرصاً جيدة، وكنا نستحق الفوز.

ورفع برشلونة رصيده إلى 36 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.