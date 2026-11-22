خبرني - استهل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مشواره مع مانشستر يونايتد بخسارة قاسية أمام مضيفه ليفربول بأربعة أهداف دون رد، يوم الأحد، ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعقدت مهمة مانشستر يونايتد مبكراً بعد طرد مدافعه الفرنسي ليني يورو في الدقيقة الثامنة، إثر عرقلته ألكسندر إيزاك، ليستغل ليفربول النقص العددي ويفتتح التسجيل عبر المجري دومينيك سوبوسلاي عند الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف الألماني فلوريان فيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 13.

وفي الشوط الثاني، عزز ريو نغوموها تقدم ليفربول بالهدف الثالث في الدقيقة 66، قبل أن يختتم فيكتور مونيوز الرباعية في الدقيقة 82.

وجاءت الخسارة في أول اختبار لبوتشيتينو، الذي تولى تدريب مانشستر يونايتد خلفاً لمايكل كاريك، في محاولة لإنقاذ الفريق من نتائجه المتراجعة هذا الموسم.

ورفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند ثماني نقاط في المركز 19 قبل الأخير، بعدما حقق فوزاً واحداً فقط خلال أول 11 مباراة في الدوري.