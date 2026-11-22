خبرني - أنقذت العناية الإلهية سيدة من الموت المحقق، عقب سقوطها أسفل قطار القاهرة - الإسكندرية، بمحطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، في واقعة أثارت حالة من القلق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، اليوم الأحد، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بإنقاذ السيدة عقب سقوطها أسفل القطار بمحطة السكة الحديد.

أنقذت العناية الإلهية سيدة من الموت المحقق، عقب سقوطها أسفل قطار القاهرة - الإسكندرية، بمحطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، في واقعة أثارت حالة من القلق. وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، اليوم الأحد، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بإنقاذ السيدة عقب سقوطها أسفل القطار بمحطة السكة الحديد. وتباينت الروايات المنشورة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب سقوطها، إذ أشارت بعض التغطيات إلى أنها كانت تحاول الصعود إلى القطار، بينما ذكرت أخرى أنها سقطت من الرصيف أثناء مروره. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من السبب الدقيق للسقوط. وأشارت المعلومات المتوافرة إلى أن الفتاة خرجت سالمة، دون توافر إفادة طبية مستقلة تؤكد حالتها أو تفاصيل عن أي إصابات محتملة. وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتباينت الروايات المنشورة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب سقوطها، إذ أشارت بعض التغطيات إلى أنها كانت تحاول الصعود إلى القطار، بينما ذكرت أخرى أنها سقطت من الرصيف أثناء مروره. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من السبب الدقيق للسقوط.

وأشارت المعلومات المتوافرة إلى أن الفتاة خرجت سالمة، دون توافر إفادة طبية مستقلة تؤكد حالتها أو تفاصيل عن أي إصابات محتملة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.