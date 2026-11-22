خبرني - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني النسوي تحت سن 20 بقيادة المدرب حسام أبو رياش، قائمة ضمت 23 لاعبة للمشاركة في بطولة غرب آسيا للشابات، والتي تقام خلال الفترة من 26 تشرين الثاني حتى 4 كانون الأول المقبل في مدينة العقبة.

وضمت القائمة اللاعبات ساجدة عيسى، رينا أبو جابر، ريناتا البداينة، لمار يوسف، إيمان الطميزي، بنار شمالي، ليليا الساحلي، سرايا المصاروة، ريتال سلامة، ميرا جرار، ينا دويك، نادين أبو صالحة، لين صوبر، لين أبو حلوة، ياسمين الأقرع، ريانا عيسى، سهر عبدالرحيم، سلمى دياب، ألما الصيفي، ايدا التميمي، هيا أبو علي، جنى المصري، ودانا أبو هزيم.

ووضعت القرعة المنتخب الوطني النسوي ت20 في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي العراق والإمارات، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات فلسطين، والسعودية، ولبنان.

ويفتتح المنتخب الوطني النسوي ت20 مشواره بالبطولة بمواجهة الإمارات الخميس، ثم يلاقي العراق الإثنين، حيث تقام جميع المباريات على ستاد العقبة.

‎وحسب نظام البطولة، جرى توزيع المنتخبات على مجموعتين، حيث يلعب الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي، ويواجه أصاحب المركز الثالث من كل مجموعة بعضهما لتحديد باقي المراكز.