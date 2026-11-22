خبرني - على مدار العامين الماضيين، تزايد الاهتمام بالانتقال إلى أجهزة تلفزيون ذات شاشات أكبر وتقنيات عرض أكثر تطورًا، خصوصًا شاشات OLED التي أصبحت من الخيارات المفضلة لعشاق السينما ومشاهدة الأفلام في المنزل.

وتعتمد تقنية OLED على ملايين البكسلات ذاتية الإضاءة، بخلاف شاشات LED التي تستخدم إضاءة خلفية تمر عبر لوحة البكسلات. ويمنح هذا الاختلاف شاشات OLED قدرة أكبر على التحكم في الإضاءة، وإظهار ألوان أكثر حيوية وتفاصيل أدق في المناطق المضيئة والمظلمة من الصورة.

لكن هذه الشاشات تأتي بأسعار أعلى بكثير، وهو ما يجعل قرار شرائها يحتاج إلى دراسة، خصوصًا عند اختيار شاشة أكبر حجمًا بالتزامن مع الترقية إلى تقنية عرض أحدث.

وتكشف تجربة نشرها موقع "تك كرانش" التقني أن الانتقال إلى شاشة OLED أكبر قد لا يكون مريحًا لجميع المشاهدين في البداية، إذ أبلغ صاحب التجربة عن شعوره بالغثيان أثناء مشاهدة أحد الأفلام، أعقبه صداع خفيف استمر بعد انتهاء المشاهدة، بحسب تقرير للموقع، اطلعت عليه "العربية Business".

هل تسبب شاشات OLED الكبيرة الغثيان والصداع؟

بدأت التجربة بعد استبدال تلفزيون ذكي من شركة TCL بحجم 55 بوصة، بجهاز LG OLED evo C4 بحجم 65 بوصة، وهو أحد الطرازات متوسطة الفئة التي طرحتها الشركة عام 2024.

وفي البداية، بدت تجربة المشاهدة مميزة بفضل جودة الألوان والتباين وتفاصيل الظلال، خصوصًا عند تشغيل أفلام بدقة 4K عبر أقراص Blu-ray.

لكن أثناء مشاهدة فيلم "McCabe and Mrs. Miller"، ظهر شعور مفاجئ بالغثيان، وصفه صاحب التجربة بأنه إحساس يشبه الرغبة في التقيؤ، واستمر عدة ساعات قبل أن يتحول إلى صداع خفيف.

ولم تكن هذه التجربة حالة منفردة تمامًا، إذ أشار موقع "تك كرانش" إلى وجود شكاوى مشابهة نشرها مستخدمون اشتروا شاشات OLED حديثًا عبر منصة Reddit.

وكتب أحد المستخدمين، بعد شراء تلفزيون LG C2، أنه ظل يشعر بالدوخة والغثيان حتى اليوم التالي، لدرجة أنه بدأ التفكير في إعادة الجهاز، وأبدى قلقه من تشغيله مجددًا.

كما ربط مستخدم آخر المشكلة بكبر حجم الشاشة، بعد شراء تلفزيون TCL بحجم 85 بوصة، وقال إن زوجته شعرت بالمرض أثناء المشاهدة، وتساءل عما إذا كان من الممكن أن تكون الشاشة كبيرة إلى حد يؤثر في راحة المشاهد.

ما أسباب الشعور بالغثيان أمام شاشة التلفزيون الكبيرة؟

لا يوجد تفسير واحد مؤكد لهذه الشكاوى، لكن مستخدمي الشاشات طرحوا عدة احتمالات، من بينها إعدادات تنعيم الحركة، والمسافة بين المشاهد والشاشة، ومستوى السطوع.

وتسمح إعدادات تنعيم الحركة، الموجودة في كثير من أجهزة التلفزيون، بإضافة إطارات بين الإطارات الأصلية لجعل الحركة تبدو أكثر سلاسة. لكن بعض المشاهدين لا يفضلون هذا التأثير، وقد يشعرون بعدم الارتياح عند مشاهدة المحتوى بهذه الإعدادات.

ومع ذلك، لم تكن هذه الإعدادات مفعّلة في التلفزيون الذي تناولته التجربة، ما جعلها تفسيرًا غير مؤكد للحالة.

كذلك، أشار بعض المستخدمين إلى أن الجلوس بالقرب من الشاشة قد يكون سببًا للمشكلة، لكن صاحب التجربة كان يجلس على مسافة تبلغ نحو 9 أقدام، أي ما يعادل 2.7 متر تقريبًا، وهي مسافة تقع ضمن النطاق الموصى به لشاشة بحجم 65 بوصة.

ومن التفسيرات الأخرى ارتفاع سطوع الشاشة، إذ قد يسبب إزعاجًا للعينين لدى بعض المشاهدين. وفي التجربة المذكورة، جرى خفض السطوع إلى نحو 50%، لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك قد أثر في الأعراض.

هل يحتاج المشاهد إلى وقت للتكيف مع الشاشة الكبيرة؟

أحد التفسيرات التي تناولها "تك كرانش" هو أن العينين قد تحتاجان إلى فترة للتكيف مع مشاهدة شاشة أكبر بكثير من المعتاد.

ففي الشاشات الكبيرة، قد يضطر المشاهد إلى تحريك عينيه بصورة متكررة لمتابعة أجزاء الصورة المختلفة، خصوصًا في المشاهد التي تتضمن حركة سريعة أو انتقالات متواصلة.

وشبّه صاحب التجربة هذا الإحساس بمحاولة التركيز لفترة طويلة على مشهد يتحرك خارج نافذة سيارة أثناء سيرها، إذ قد يؤدي الجمع بين مجال الرؤية الواسع والحركة المستمرة إلى شعور بعدم الارتياح.

وبعد عدة أيام من استخدام التلفزيون الجديد، اختفى الغثيان والصداع، بعدما اعتادت العينان على مساحة العرض الأكبر، وأصبحت تجربة المشاهدة أكثر راحة.

لكن التجربة الشخصية وحدها لا تثبت أن شاشات OLED الكبيرة تسبب الغثيان، كما أن الشكاوى المنشورة على منصات التواصل لا تكفي لتحديد مدى انتشار هذه المشكلة أو أسبابها الطبية.

ما الذي ينبغي مراعاته قبل شراء تلفزيون بشاشة كبيرة؟

لا يتعلق اختيار حجم الشاشة بجودة الصورة وحدها، بل يجب مراعاة مساحة الغرفة ومسافة الجلوس وطبيعة الاستخدام.

فقد تكون شاشة بحجم 65 بوصة مناسبة لغرفة معيشة واسعة، لكنها تبدو ضخمة في غرفة أصغر، كما أن قرب المشاهد منها قد يجعل متابعة الصورة بالكامل أقل راحة.

وتشير التجربة إلى أهمية مراعاة عدة عوامل قبل الشراء، أبرزها:

- مساحة الغرفة: ينبغي التأكد من أن حجم الشاشة يتناسب مع المساحة المتاحة، دون أن يطغى على بقية الأثاث أو يعيق الحركة.

- مسافة المشاهدة: يجب اختيار حجم الشاشة بما يتناسب مع المسافة بين مكان الجلوس والتلفزيون.

- إعدادات الحركة: من المفيد مراجعة خيارات تنعيم الحركة، وإمكانية تعديلها أو إيقافها وفق تفضيلات المشاهدة.

- مستوى السطوع: يفضل ضبط السطوع بما يتناسب مع إضاءة الغرفة وراحة العينين.

- طريقة التركيب: تحتاج الشاشات الكبيرة إلى عناية إضافية أثناء نقلها وتركيبها، وقد يتطلب الأمر الاستعانة بشخص آخر لتجنب سقوطها أو إتلاف سطحها.

وأشار تقرير "تك كرانش" أيضًا إلى صعوبة تركيب تلفزيون LG OLED evo C4، إذ يأتي الجهاز منفصلًا عن قاعدته، ولا تتضمن العبوة تعليمات تركيب تفصيلية كافية، ما قد يدفع المستخدم إلى الاستعانة بمقاطع فيديو توضيحية لفهم خطوات التجميع.

وتزداد أهمية الحذر أثناء هذه العملية بسبب عرض الشاشة الكبير وحساسية سطحها، إذ يمكن أن يؤدي التعامل غير السليم معها إلى خدشها أو إتلافها.