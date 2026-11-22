خبرني - قال وزير النقل الأميركي شون دافي اليوم الأحد إن حركة الطيران في الولايات المتحدة ستعود إلى طبيعتها بحلول نهاية غد الاثنين، وذلك بعد أكثر من أسبوع على إصدار إدارة الطيران الاتحادية قراراً بوقف جميع الرحلات الجوية على مستوى البلاد.

وأضاف دافي في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي) "يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن شركات الطيران من إعادة تنظيم جميع أطقمها وطائراتها. سنبدأ في رؤية تحسن في الأوضاع اليوم، لكنني أعتقد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها غداً"، وفق "رويترز".

بدأت الأزمة في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية قراراً بوقف إقلاع الرحلات على مستوى البلاد لنحو خمس ساعات، إثر عطل في شبكة الاتصالات المستخدمة من جانب مراكز مراقبة الحركة الجوية.

وأدى الاضطراب إلى إلغاء آلاف الرحلات وتأخير أخرى، كما تأثر به نحو مليون مسافر، في واحدة من أكبر حالات التعطل التي شهدها قطاع الطيران الأميركي منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

وعزت التحقيقات الخلل إلى مشكلة في أحد أجهزة توجيه البيانات خلال أعمال تحديث شبكة الاتصالات التابعة لإدارة الطيران الاتحادية، إذ تسبب تدفق كثيف للبيانات في إرباك أنظمة الاتصالات والرادار المستخدمة لمراقبة الطائرات، وامتد تأثيره إلى 17 مركزاً من أصل 22 مركزاً لمراقبة الحركة الجوية.

وتركزت التحقيقات على أعمال نفذتها شركة "إل 3 هاريس" المتعاقدة مع الإدارة، في منشأة بولاية أركنساس، خلال استبدال أجهزة قديمة بأخرى أحدث.

ورغم رفع قرار وقف الإقلاع، استمرت تداعيات العطل خلال الأيام التالية، مع صعوبة إعادة توزيع الطائرات وأطقم العمل إلى مواقعها وجداولها الأصلية.

وأوضحت شركات الطيران أن استعادة الجداول التشغيلية المعتادة تحتاج إلى وقت، حتى بعد عودة أنظمة مراقبة الحركة الجوية إلى العمل، بسبب تراكم التأخيرات والإلغاءات وخروج الطائرات والأطقم عن مواقعها المحددة.

وفي أعقاب الحادث، أوقفت إدارة الطيران الاتحادية تركيب أجهزة توجيه جديدة من الطراز محل التحقيق لحين استكمال الاختبارات، فيما أكد دافي أن السلطات تعمل على معالجة أوجه الخلل لتجنب تكرار الاضطرابات.

كما دعا الكونغرس إلى توفير 50 مليار دولار إضافية لتحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية والمطارات، في ظل تقادم البنية التحتية التقنية التي تعتمد عليها إدارة الطيران الاتحادية.

وفي تطور منفصل الأحد 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، تسبب عطل في نظام آلي تابع لشركة "دلتا إيرلاينز" في تأخير آلاف الرحلات، ودفع إدارة الطيران الاتحادية إلى وقف مؤقت للرحلات المتجهة إلى أتلانتا، قبل رفع القرار بعد نحو ساعة، وفق ما نقلته قناة "فوكس نيوز".

ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على التحديات التقنية التي تواجه عمليات الطيران في الولايات المتحدة، وإن كان العطل الجديد مرتبطاً بأنظمة الشركة وليس بالخلل السابق في شبكة مراقبة الحركة الجوية.