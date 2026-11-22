خبرني - قال مسؤول ملف التطبيقات الذكية في هيئة تنظيم النقل البري محمد العبداللات إن عدد تطبيقات النقل الذكي المرخصة في الأردن بلغ 8 تطبيقات، مقابل أكثر من 12 إلى 13 تطبيقا غير مرخص، موضحا أن الهيئة خاطبت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووزارة الاقتصاد الرقمي لحجب التطبيقات المخالفة، فيما خاطبت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات شركات اتصالات للبدء بتنفيذ الحجب.

وأضاف أن التطبيقات غير المرخصة تتحايل على إجراءات الحجب بوسائل تقنية مختلفة، مشيرا إلى أن الهيئة تنفذ جولات ميدانية لضبط السائقين غير المرخصين، وأن الحد من هذه الظاهرة يعتمد بشكل أساسي على وعي المواطنين بمخاطر استخدام تلك التطبيقات، في ظل غياب الرقابة على الرحلات وعدم ضمان استيفاء السائقين شروط السلامة.

وأوضح أن شروط ترخيص تطبيقات النقل الذكي تتضمن وجود سجل تجاري برأس مال 100 ألف دينار، مبينا أن الهيئة تمنح المتقدمين موافقة مبدئية مدتها 6 أشهر لاستكمال إجراءات الترخيص، التي تشمل توفير مركز اتصال وتطبيق إلكتروني ومكتب بمساحة 200 متر مربع مع مواقف، وكفالة بنكية بقيمة 100 ألف دينار، إضافة إلى رسوم ترخيص بالقيمة ذاتها.

وأشار إلى أن بعض الشركات التي حصلت على موافقات مبدئية لم تستكمل إجراءات الترخيص، فيما توجد تطبيقات أخرى تعمل دون التقدم بطلب للحصول على موافقة مبدئية، مؤكدا أن الموافقة المبدئية لا تسمح بممارسة أعمال نقل الركاب قبل استكمال متطلبات الترخيص.