خبرني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، مهند الخطيب، الأحد، أن تخصصات اللغة العربية والشريعة والدراسات الإسلامية الأكثر استقطابا للطلبة الوافدين.

وقال إن تخصص اللغة العربية والشريعة والدراسات الإسلامية جاءت في المقدمة بنحو 8 آلاف طالب، تلاها حقل الأعمال بنحو 6,500 طالب، ثم التمريض والقبالة بـ6,363 طالبا، والعلوم الطبية المساندة بـ4,494 طالبا، وتكنولوجيا المعلومات بـ4,247 طالبا، والهندسة بـ4,204 طلاب، والطب وطب الأسنان بـ4,158 طالبا.

وأضاف الخطيب أن أعداد الطلبة الوافدين في حقل العلوم التربوية بلغت 1,707 طلاب، واللغات الأجنبية 1,568 طالبا، والحقوق 1,563 طالبا.

وعلى صعيد الجنسيات، أشار الخطيب إلى أن الطلبة الفلسطينيين يحتلون الجنسية الأولى بين الطلبة الوافدين، تليهم الجنسية السعودية بنحو 10,309 طلاب، ثم السورية بـ7,376 طالبا، والمصرية بـ5,405 طلاب، والعراقية بـ4,203 طلاب، وعرب الـ48 بـ3,909 طلاب، والكويتية بـ1,956 طالبا، والماليزية بـ1,575 طالبا، والعمانية بـ1,211 طالبا، والإندونيسية بـ964 طالبا، والفلبينية بـ848 طالبا.

وقال إن مؤسسات التعليم العالي الأردنية خرّجت خلال السنوات الـ25 الماضية أكثر من 125 ألف طالب عربي وأجنبي، معتبرا أن الخريجين يشكلون سفراء للأردن وينقلون صورة عن تجربتهم الدراسية والجامعات الأردنية.

وفيما يتعلق بالأثر الاقتصادي للطلبة الوافدين، كشف الخطيب عن دراسة أعدتها الوزارة بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة حول إنفاقهم على السلع والخدمات في المملكة، أظهرت أن إنفاق 55,410 طلاب وافدين بلغ نحو 625 مليون دينار سنويا، بما يشكل 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب الدراسة، توزع الإنفاق على 239 مليون دينار للرسوم الجامعية، و133 مليون دينار للسكن المستأجر، و73 مليون دينار للغذاء والتموين، و39 مليون دينار للوقود والمحروقات والصيانة، و36 مليون دينار للمطاعم والمقاهي، و25 مليون دينار لأجور المواصلات.

كما شمل الإنفاق 15 مليون دينار لفواتير الكهرباء، و11 مليون دينار لتذاكر السفر، و11 مليون دينار للاتصالات والإنترنت، و7 ملايين دينار للملابس والأحذية، و7 ملايين دينار للنفقات الأخرى، و6 ملايين دينار لفواتير المياه، و5 ملايين دينار للترفيه والمواقع السياحية، و5 ملايين دينار للكتب والدورات التعليمية، ونحو 5 ملايين دينار للرعاية الصحية والخدمات الطبية، و4 ملايين دينار للعناية الشخصية والمستلزمات الصحية.

وأشار الخطيب إلى أن نحو 80% من إجمالي إنفاق الطلبة الوافدين يتركز في مدينتي عمّان وإربد، في ضوء تركز أعداد كبيرة منهم في الجامعات والمؤسسات التعليمية في المدينتين.

وقال إن عدد الطلبة الوافدين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية بلغ 58,725 طالبا وطالبة من 119 دولة حول العالم، وفق آخر إحصائية أنجزتها الوزارة.

وأضاف الخطيب، في حديثه لـ"المملكة"، أن العدد ارتفع بمقدار 3,315 طالبا وطالبة مقارنة بالعام الماضي، عندما بلغ 55,410 طلاب، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعد الأعلى في تاريخ أعداد الطلبة الوافدين في الأردن.

وأوضح أن هذا الارتفاع يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب الطلبة الوافدين للأعوام 2023-2027، التي تشارك في تنفيذها وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية ومجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد وضمان الجودة وهيئة تنشيط السياحة، إلى جانب الجامعات والكليات الرسمية والخاصة.

وبين الخطيب أن الوزارة شكلت لجنة لإعداد استراتيجية جديدة لاستقطاب الطلبة الوافدين للأعوام 2028-2032، تضم الجهات المعنية وأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال التسويق والترويج للجامعات الأردنية.

وأشار إلى أن جهود الاستقطاب شملت الترويج للجامعات والكفاءات والتخصصات، لافتا إلى أن تحسن مواقع الجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية يسهم في زيادة أعداد الطلبة الوافدين، كما أن ارتفاع أعدادهم يعد أحد معايير التصنيف.

ولفت إلى وجود إقبال على تخصصات الدبلوم المتوسط، في ظل استحداث تخصصات تقنية حديثة في الجامعات والكليات الرسمية والخاصة، إلى جانب الإقبال على برامج الدراسات العليا والتخصصات النوعية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الأحد، أن عدد الطلبة الوافدين العرب والأجانب الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، في مختلف البرامج والتخصصات والدرجات، مع بداية العام الجامعي الحالي 2026-2027، ارتفع إلى 58,725 طالبا وطالبة، قدموا للدراسة في المملكة من 119 دولة حول العالم.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن العدد الإجمالي للطلبة الوافدين في العام الجامعي الماضي 2025-2026 بلغ 55,410 طلاب وطالبات، ما يعني ارتفاع العدد خلال العام الحالي بواقع 3,315 طالبا وطالبة.

وأكدت الوزارة أن هذه الزيادة في أعداد الطلبة الوافدين الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الأردنية جاءت نتيجة تمتع الأردن بالعديد من المزايا والفرص التي يمكن البناء عليها واستثمارها في هذا المجال، ومنها السمعة المتميزة، وجودة مخرجات التعليم العالي، وتوفر الأمن والأمان، إضافة إلى عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية جاذبة للطلبة الوافدين.

وأشارت الوزارة إلى الجهود التي بذلتها الوزارة، ممثلة بلجنة استقطاب الطلبة الوافدين التي شكلها مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، ومديرية شؤون الطلبة الوافدين في إدارة التعليم العالي، إلى جانب الشريك الاستراتيجي للوزارة في هذا الملف، هيئة تنشيط السياحة، ممثلة بوحدة السياحة التعليمية، خلال الأعوام الأخيرة.

كما ثمنت جهود هيئة الاعتماد وضمان الجودة، والجامعات والكليات الأردنية الرسمية والخاصة، مبينة أنها ستنشر خلال الأيام المقبلة إنفوغرافا تفصيليا بإحصائيات الطلبة الوافدين للعام الجامعي 2026-2027.