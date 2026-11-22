خبرني - نفت جامعة آل البيت صحة صورة محادثة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة إلى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة نصير، مؤكدة أنها مفبركة وأن العبارات والإساءات الواردة فيها لم تصدر عنه ولا تمت إليه بصلة.

واستنكرت الجامعة، في بيان الأحد، فبركة المحادثات ونسبتها إلى رئيسها وتداولها على أنها صحيحة، لما يشكله ذلك من تضليل للرأي العام وإساءة إلى الجامعة ورئاستها.

وأوضحت أن رئاسة الجامعة تعرضت سابقاً لإساءات من أشخاص تمت ملاحقتهم قضائياً، وثبت للقضاء زيف ادعاءاتهم، مشيرة إلى وجود عدد من القضايا المنظورة أمام المحاكم المختصة، ومؤكدة احترامها لاستقلال القضاء وترك الفصل في تلك القضايا للجهات القضائية.

وشددت الجامعة ورئيسها على اعتزازهما بأهل محافظة المفرق وجميع أبناء الوطن ومكوناته المجتمعية، وبالعلاقات القائمة على الاحترام والتقدير والتعاون، رافضين أي إساءة إليهم.

وأكدت الجامعة احتفاظها ورئيسها بحقهما في اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن واقعة الفبركة والنشر، وترك تحديد المسؤولين عنها ومساءلتهم للجهات المختصة وفقاً للقانون.

ودعت الجامعة الجميع إلى تحري الدقة والتثبت قبل تداول أي محتوى منسوب إليها أو إلى رئيسها، والرجوع إلى قنواتها الرسمية للاطلاع على بياناتها ومواقفها.