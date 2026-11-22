خبرني - تستعد اليونان لتنظيم إضراب عام يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026، بمشاركة نقابات عمالية وموظفي القطاع العام والخاص، إلى جانب المعلمين والعاملين في عدد من القطاعات، وسط توقعات بحدوث اضطرابات في حركة النقل والخدمات.

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام اليونانية، فإن أبرز الترتيبات المعلنة حتى الآن تشمل:

مترو أثينا والقطار الكهربائي:

أعلنت نقابة العاملين في مترو أثينا تنفيذ توقفين عن العمل:

- من بداية الوردية الصباحية حتى الساعة 09:00.

- من الساعة 18:00 مساءً حتى نهاية التشغيل.

ومن المتوقع أن تعمل خطوط المترو والقطار الكهربائي خلال الفترة الممتدة من التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءً.

الحافلات والترولي والترام:

لا تزال الإعلانات النهائية بشأن مشاركة العاملين في هذه الوسائل منتظرة، ومن المتوقع صدورها خلال الأيام المقبلة.

السفن والرحلات البحرية:

أعلنت نقابات البحارة مشاركتها في الإضراب لمدة 24 ساعة، ما يعني توقع توقف الرحلات البحرية وبقاء السفن في الموانئ يوم الأربعاء.

المدارس:

تشارك نقابة مدرسي التعليم الثانوي (ΟΛΜΕ) في التحرك الاحتجاجي، ودعت المعلمين إلى الإضراب والمشاركة في المظاهرات. وقد تتأثر الدراسة بحسب نسبة مشاركة المعلمين، لكن ذلك لا يعني إغلاق جميع المدارس بشكل تلقائي.

التجمع الاحتجاجي الرئيسي في أثينا:

الساعة 10:30 صباحاً في ساحة بروبيلايا (Προπύλαια).

كما ستشهد أكثر من 60 مدينة يونانية تجمعات واحتجاجات نقابية.

وتأتي هذه التحركات للمطالبة بزيادة الأجور، وتحسين ظروف العمل، ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن، إلى جانب المطالبة بإعادة صرف الراتبين الثالث عشر والرابع عشر لموظفي القطاع العام.