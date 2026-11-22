خبرني - أفادت تقارير بأن جهاز الأمن الأوكراني نفذ ضربة بعيدة المدى استهدفت سفينة روسية في ميناء بنغازي شرقي ليبيا، في وقت أعلنت حكومة شرق ليبيا فتح تحقيق في انفجار يرجح أنه ناجم عن هجوم بطائرة مسيّرة، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

ونقل مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد عن مصدر مطلع أن الضربة بعيدة المدى ضد السفينة الحربية الروسية في ليبيا نفذها جهاز الأمن الأوكراني.

وقالت مصادر إن الهجوم على ميناء بنغازي بليبيا تم باستخدام 6 زوارق. وأشارت المصادر إلى أن الجيش الليبي اعترض زورقين وتم التشويش على 4.

وكشفت المصادر أن زورقا استهدف سفينة بميناء بنغازي وزورق ثان أصاب مخزن أسلحة. وأوضحت المصادر إنه تم تعقب وسائل اتصال كانت على متن الزوارق المهاجمة في بنغازي.

وكشفت المصادر للعربية/ الحدث إنه لا توجد إصابات بين طاقم السفينة التي استهدفها هجوم بنغازي.

انفجار القاعدة البحرية

وقالت حكومة شرق ليبيا، اليوم الأحد، إن الانفجار الذي وقع في القاعدة البحرية ببنغازي بدا كأنه نشأ على متن سفينة روسية، بينما يبحث المحققون احتمال تعرضها لهجوم بطائرة مسيّرة.

وبحسب النتائج الأولية، كانت السفينة راسية في الميناء للتزود بالوقود والإمدادات أثناء عودتها إلى روسيا، وذلك بموجب اتفاقيات التعاون البحري القائمة بين ليبيا وروسيا.



إصابات دون وفيات

وأكد مصدران طبيان إصابة عدة أشخاص بجروح، دون الإبلاغ عن وفيات، ولم تتوفر على الفور تفاصيل عن عدد المصابين وجنسياتهم.

ولم يعلق المسؤولون الروس على الحادث، كما لم تعلن أي جهة أو دولة مسؤوليتها عن الهجوم المشتبه به.

وأوضحت الحكومة أن البنية التحتية للميناء والمنشآت البحرية ومرافق التخزين ظلت آمنة، ومن المتوقع عودة العمليات إلى طبيعتها بعد أن أخمد رجال الإطفاء الحريق وأكمل أفراد الأمن تقييمهم للمنطقة.



إجراءات دبلوماسية وقانونية

وأدانت السلطات الليبية الهجوم المشتبه به، ووصفته بأنه انتهاك لسيادة البلاد وخطر على الأمن البحري، محذرة من أنها ستتخذ إجراءات دبلوماسية وقانونية ضد من يثبت تورطهم.

وشددت على أن ليبيا لن تسمح بتحويل أراضيها أو موانئها أو مياهها الإقليمية إلى ساحة للصراعات الدولية.