خبرني - رجّح وزير الدفاع الأميركي السابق مارك إسبر، الجمعة، أن تستمر الحرب مع إيران حتى عام 2027 على الأقل، مشيراً إلى احتمال امتدادها إلى عامي 2028 أو 2029، ومؤكداً أن حسم المواجهة يعتمد على الاستراتيجية المتبعة، وأن تحقيق أهدافها "سيستغرق وقتاً طويلاً".

وقال إسبر، خلال مقابلة مع شبكة "نيوزنيشن"، الشريك الإعلامي لصحيفة "ذا هيل": "من المؤكد أن الحرب ستمتد إلى عام 2027، لكن السؤال هو ما إذا كانت ستستمر حتى عام 2028 وربما 2029، وهذا كله يعتمد على الاستراتيجية".

وأوضح أنه يدعم استراتيجية "الحصار الاقتصادي" التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب، مضيفاً أن تنفيذها يتطلب "استراتيجية صبورة ومنضبطة، ذات طابع دولي، تعمل تدريجياً على خنق الإيرانيين اقتصادياً، إلى أن يجدوا أنفسهم مضطرين للجلوس إلى طاولة المفاوضات بصورة جدية".



الاستراتيجية تبدو ناجحة

وأشار إسبر إلى أن هذه الاستراتيجية تبدو ناجحة، مستشهداً بارتفاع معدلات التضخم في إيران، والتراجع الكبير في قيمة عملتها الريال، لكنه شدد على أن تحقيق النتائج المرجوة لن يكون سريعاً، قائلاً: "الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً".

وتصدّرت الحرب مع إيران اهتمامات الناخبين الأميركيين خلال الأيام التي سبقت انتخابات التجديد النصفي، التي حقق فيها الديمقراطيون فوزاً واسعاً مكّنهم من السيطرة على مجلسي الكونغرس.

وأظهر استطلاع لمؤسسة "غالوب"، نُشر قبل الانتخابات، أن نحو 77 في المائة من الناخبين اعتبروا الحرب قضية "بالغة الأهمية" أو "مهمة جداً" عند تحديد خياراتهم الانتخابية.

وعقب خسائر الجمهوريين في الانتخابات، حمّل نائب الرئيس جي دي فانس الحرب مسؤولية الهزيمة، قائلاً: "السبب الذي جعلنا نخسر هو الحرب".

وأضاف: "إذا كنتم تريدون القول إن الحرب كانت تستحق ذلك، وإن خسارة مجلس الشيوخ للسنوات الست المقبلة كانت ثمناً يستحق الدفع، فقولوا ذلك ودافعوا عنه. سواء اتفقتم أو اختلفتم، فهذا على الأقل موقف صريح. لكن الجميع يعرف سبب خسارتنا، وأي نقاش صادق بشأن المرحلة المقبلة يجب أن يبدأ من هذه الحقيقة".

وفي مؤتمر صحفي، الجمعة، عقب زيارة الرئيس الأميركي إلى الصين، تجنّب فانس الإجابة بصورة مباشرة عن سؤال بشأن ما إذا كانت الحرب تستحق الخسائر الانتخابية التي تكبدها الجمهوريون، قائلاً: "الرئيس هو من يتخذ القرار، وقد قال إنه سيفعل ذلك مجدداً".

وأكد فانس أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل هدفاً ينبغي العمل على تحقيقه، مضيفاً: "إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب"، ومشدداً على أن مهمته تتمثل في دعم رئيس الولايات المتحدة.



وفي تعليقه على موقف فانس، قال إسبر إنه من الواضح أن نائب الرئيس لا يدعم الحرب بالكامل بالطريقة التي يتوقعها الرئيس ترامب.

كما اتفق مع التقييم الأولي لفانس بشأن أسباب خسارة الجمهوريين، قائلاً إن القضيتين الرئيسيتين اللتين دفعتا الديمقراطيين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات، وأدتَا إلى امتناع كثير من الجمهوريين عن التصويت أو تصويت بعضهم لمصلحة الطرف الآخر، هما ارتفاع تكاليف المعيشة والحرب مع إيران.

وحذّر إسبر من أن خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ تعني أن "أجندة ترامب أصبحت إلى حد كبير ميتة، على الأقل فيما يتعلق بالسياسة الداخلية".

وأضاف أن الرئيس سيواجه أيضاً قيوداً على تحركاته في السياسة الخارجية، في ظل امتلاك الديمقراطيين نفوذاً أكبر على قرارات تخصيص الاعتمادات المالية.