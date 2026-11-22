خبرني - احتفلت الفنانة السعودية أسيل عمران بعيد ميلادها الـ37 في أجواء عائلية اتسمت بالبساطة والدفء، وسط حضور أفراد أسرتها وأصدقائها.

وشاركت أسيل عمران متابعيها عبر حسابها على إنستغرام مجموعة من الصور التي وثقت من خلالها تفاصيل الاحتفال، وظهرت برفقة والديها وأشقائها وزوجاتهم، في أجواء عفوية عكست سعادتها بقضاء هذه المناسبة مع المقربين منها.

وعبّرت الفنانة السعودية عن امتنانها لوجود أسرتها بجانبها، وعلقت على الصور قائلة: «مع ماما وبابا، ما كنت أقدر أتمنى شيئًا أجمل من كده في هاليوم»، في إشارة إلى أن وجود والديها كان أجمل ما ميز احتفالها هذا العام.

ولم تخلُ المناسبة من اللمسات المرحة، إذ حملت كعكة عيد الميلاد عبارة طريفة جاء فيها: «كل ما مرمرت حياتك، أعصر عليها ليمون، كان ناقصنا لولو وسارة ونعومي، دائمًا متأخرة»، في إشارة فكاهية إلى غياب بعض المقربين عن الاحتفال.

وتلقت أسيل عمران موجة من التهاني والتعليقات التي تمنت لها عامًا مليئًا بالسعادة والنجاح، وكان من أبرزها رسالة شقيقتها الإعلامية لجين عمران، التي كتبت: «العمر كله يا روحي، تمنيت أكون معكم، بس معوضة، ولسه في احتفالات وأفراح زيادة إن شاء الله».

كما حرص عدد من نجوم الوسط الفني على تهنئتها، من بينهم الفنانة غادة عبد الرازق، وفهد العليوة، ونجود الرميحي، لتتواصل رسائل المحبة والاحتفاء بالمناسبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الصعيد الفني، تستعد أسيل عمران لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم «البوليفارد»، الذي جرى تصويره في العاصمة السعودية الرياض، ويجمع بين الدراما والغموض والمغامرة والكوميديا والتشويق.

وتدور أحداث الفيلم في إطار خيالي، إذ تنطلق القصة من بوابة غامضة تظهر أعلى منطقة «بوليفارد وورلد»، لتقود الشخصيات إلى عوالم متعددة تتداخل فيها الحضارات والعصور، وتبرز خلالها شخصيات مستوحاة من الأساطير، في تجربة تمزج بين الخيال والإثارة.

ومن المقرر عرض الفيلم في دور السينما خلال عام 2027، وهو مستوحى من فكرة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ويتولى إخراجه محمد الملا.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أسيل عمران كل من منى الكناني، وفهد بن سالم، وخالد عبد العزيز، وعبد المحسن الحربي، وفتون الجار الله، وعبد الرحمن الشهري، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين.