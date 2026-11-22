خبرني - سجل طفل يبلغ من العمر 3 سنوات استجابة لافتة لعلاج مناعي تجريبي استهدف أحد أنواع سرطان الكبد لدى الأطفال، بعدما اختفت العلامات القابلة للكشف للمرض عقب تلقيه جرعتين، رغم عدم نجاح العلاجات التقليدية.

ووفق تقرير طبي نُشر في مجلة «نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين»، كان الطفل مصابًا بورم الأرومة الكبدية، وهو نوع خبيث من سرطان الكبد، وخضع لعلاج يعتمد على تعديل خلاياه المناعية وراثيًا لمساعدتها على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها.

بدأت الحالة باكتشاف ورم في كبد الطفل تجاوز طوله 11 سنتيمترًا، مع انتقال المرض إلى الرئتين وظهور مؤشرات على امتداده إلى العظام.

وتلقى الطفل ثلاث دورات من العلاج الكيميائي، كما خضع لعمليات جراحية لاستئصال الأورام، لكن السرطان عاد سريعًا، ما دفع الأطباء إلى إشراكه في تجربة سريرية لعلاج يُعرف باسم «GPC3-CAR T».

وتقوم التقنية على استخلاص الخلايا التائية المناعية من جسم المريض، ثم تعديلها وراثيًا لتتعرف على بروتين يوجد بمستويات مرتفعة في بعض أورام الكبد، قبل إعادتها إلى الجسم لتهاجم الخلايا السرطانية.

أظهرت الفحوصات تحسنًا ملحوظًا في حالة الطفل بعد تلقي الجرعة الأولى من العلاج، ثم حصل على جرعة ثانية بعد مرور 8 أسابيع.

وأظهرت صور الأشعة التي أُجريت لاحقًا اختفاء العلامات التي يمكن رصدها للسرطان، باستثناء بقايا نسيجية، فيما استمرت خلو حالة الطفل من المرض طوال فترة متابعة امتدت إلى 12 شهرًا.

واعتبر الباحثون أن هذه النتيجة تقدم مؤشرًا مشجعًا على إمكانية توظيف العلاجات المناعية المعدلة وراثيًا في مواجهة الأورام الصلبة، بعدما تركزت النجاحات الأبرز لهذه التقنية سابقًا في علاج سرطانات الدم.

لكن الفريق البحثي أكد أن النتيجة المسجلة تخص طفلًا واحدًا ضمن تجربة سريرية في مراحلها المبكرة، ولا تكفي لإثبات فعالية العلاج أو سلامته لدى جميع المرضى، مشددًا على ضرورة استكمال الدراسات والتجارب السريرية قبل التفكير في اعتماده على نطاق واسع.