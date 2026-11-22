خبرني - قتل 4 أطفال وأصيب اثنان آخران الأحد، جراء انفجار لغم من مخلفات النظام البائد، وفق قناة "الإخبارية" السورية.

وأوضحت القناة أن الانفجار وقع في قرية أم خزيم بريف إدلب، شمال غرب سورية.

وذكرت أن طفلا قتل وأصيب اثنان آخران في 15 تشرين الثاني، بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات النظام البائد في بلدة معرستة الخان بريف حلب الشمالي.

وأصيب طفلان في 11 تشرين الثاني الحالي بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية النعيمة بريف درعا الشرقي.

وفي 30 تشرين الأول الماضي، توفي طفل وأصيب 2 آخران بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات النظام البائد في مدينة اللطامنة بريف حماة.

وتأتي هذه الحوادث في ظل استمرار مخاطر مخلفات النظام البائد على المدنيين، ولا سيما الأطفال، في حين تواصل وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري أعمال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة.

وتنتشر الألغام والذخائر غير المنفجرة على نطاق واسع في سورية، بعد حرب استمرت أكثر من 13 عاما وعمدت خلالها أطراف عدة إلى زرع ألغام في مناطق مختلفة.

ومنذ إطاحة الحكم السابق في الثامن من كانون الأول 2024 وحتى مطلع أيلول، سجّلت آلية تنسيق خاصة بسوريا تضم منظمات دولية وغير حكومية وتقودها دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، 1337 حادثة ناجمة عن ذخائر متفجرة، خلّفت 2375 قتيلا وجريحا، بينهم أكثر من 850 طفلا.