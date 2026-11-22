خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، مهند الخطيب، الأحد، إن نتائج المنح والقروض الجامعية للعام الجامعي 2026-2027 ستعلن بنهاية كانون الثاني المقبل، في حال إغلاق باب التقديم في موعده المحدد في 30 تشرين الثاني الحالي.

وأضاف الخطيب، في حديثه، أن إعلان النتائج سيكون قبل بدء فترة السحب والإضافة في الجامعات الرسمية، موضحا أن عملية التقديم والمفاضلة محوسبة بالكامل، وتتم إلكترونيا من خلال الموقع المخصص لذلك.

ودعا الطلبة إلى مراجعة بياناتهم والتأكد من صحتها خلال الفرصتين المتاحتين لهم للتدقيق، مبينا أن هذه البيانات سيعتمد عليها في احتساب النقاط وتحديد المتنافسين على المنح والقروض.

وحذر الخطيب من أن الأخطاء في البيانات لن يكون بالإمكان تصويبها بعد إعلان النتائج النهائية.

وأعلنت مديرية البعثات والمكاتب الثقافية في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، بدء تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2026-2027، اعتبارًا من اليوم الأحد 22 تشرين الثاني، وحتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا من يوم الاثنين 30 تشرين الثاني الحالي.

ويشمل التقديم الطلبة الأردنيين الملتحقين في الجامعات والكليات الأردنية الرسمية ضمن البرنامج العادي، لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط.

ودعت المديرية الطلبة الراغبين بالاستفادة من المنح والقروض إلى الدخول إلى موقعها الإلكتروني عبر الرابط www.dsamohe.gov.jo، وتعبئة الطلب الإلكتروني خلال المدة المحددة.

وأوضحت الوزارة أنها اعتمدت آلية لتقديم الطلبات بعد إنجاز مشروع الربط الإلكتروني مع مؤسسات التعليم العالي، تتيح للطالب استعراض البيانات والمعلومات الواردة من الجامعة أو الكلية التي يدرس فيها، وتقديم اعتراض مبدئي عليها في حال وجود معلومات غير صحيحة، دون الحاجة إلى تحميل وثائق، مع إمكانية تقديم أكثر من اعتراض عند الحاجة.